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Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Sputnik Абхазия

Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии, позже преобразованное в министерство, было создано 4 июля 2006 года, в этом году ведомство отмечает 18-летие. 04.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил, что абхазские спасатели всегда первыми приходят на помощь попавшим в беду.Бжания пожелал сотрудникам МЧС крепкого здоровья, благополучия и неугасаемого оптимизма. Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии, позже преобразованное в министерство, было создано 4 июля 2006 года, в этом году ведомство отмечает 18-летие.

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