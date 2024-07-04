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Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Sputnik Абхазия
Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии, позже преобразованное в министерство, было создано 4 июля 2006 года, в этом году ведомство отмечает 18-летие. 04.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил, что абхазские спасатели всегда первыми приходят на помощь попавшим в беду.Бжания пожелал сотрудникам МЧС крепкого здоровья, благополучия и неугасаемого оптимизма. Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии, позже преобразованное в министерство, было создано 4 июля 2006 года, в этом году ведомство отмечает 18-летие.
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Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
12:16 04.07.2024 (обновлено: 12:19 04.07.2024)
Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии, позже преобразованное в министерство, было создано 4 июля 2006 года, в этом году ведомство отмечает 18-летие.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik.
Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, сообщает
пресс-служба главы государства.
Глава государства отметил, что абхазские спасатели всегда первыми приходят на помощь попавшим в беду.
"Сотрудники МЧС Абхазии всегда на передовой. Преданность делу, мужество и готовность к самопожертвованию остаются вашими отличительными чертами, вызывая уважение и признание со стороны наших граждан. На вашем счету сотни спасенных человеческих жизней.
Бжания пожелал сотрудникам МЧС крепкого здоровья, благополучия и неугасаемого оптимизма.
Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии, позже преобразованное в министерство, было создано 4 июля 2006 года, в этом году ведомство отмечает 18-летие.