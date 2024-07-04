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Посредник: Барателиа о продвижении национальной валюты Абхазии
Посредник: Барателиа о продвижении национальной валюты Абхазии
Sputnik Абхазия
О нумизматике и работе Банка Абхазии по продвижению национальной валюты в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал председатель Банка Абхазии Беслан... 04.07.2024, Sputnik Абхазия
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Посредник: Барателия о продвижении национальной валюты Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Барателия о продвижении национальной валюты Абхазии
Национальный банк Абхазии принял участие в Международной нумизматической выставке в Гонконге. Были представлены две новые банкноты номиналом в 10 и 100 апсаров. Абхазская валюта вызывает живой интерес у нумизматов. Участие в выставке способствует популяризации Абхазии и укреплению ее имиджа на международной арене. Об этом подробно рассказал Беслан Барателиа. Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, абхазия, национальный банк абхазии, аудио

Посредник: Барателиа о продвижении национальной валюты Абхазии

10:24 04.07.2024 (обновлено: 10:25 04.07.2024)
Радио
Посредник: Барателия о продвижении национальной валюты Абхазии
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О нумизматике и работе Банка Абхазии по продвижению национальной валюты в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа.

Национальный банк Абхазии принял участие в Международной нумизматической выставке в Гонконге. Были представлены две новые банкноты номиналом в 10 и 100 апсаров.

Абхазская валюта вызывает живой интерес у нумизматов. Участие в выставке способствует популяризации Абхазии и укреплению ее имиджа на международной арене.
Об этом подробно рассказал Беслан Барателиа.
Слушайте подкаст.

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