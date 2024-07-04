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Посредник: Барателиа о продвижении национальной валюты Абхазии
Посредник: Барателиа о продвижении национальной валюты Абхазии
Sputnik Абхазия
О нумизматике и работе Банка Абхазии по продвижению национальной валюты в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал председатель Банка Абхазии Беслан... 04.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-04T10:24+0300
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Посредник: Барателия о продвижении национальной валюты Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Барателия о продвижении национальной валюты Абхазии
Национальный банк Абхазии принял участие в Международной нумизматической выставке в Гонконге. Были представлены две новые банкноты номиналом в 10 и 100 апсаров. Абхазская валюта вызывает живой интерес у нумизматов. Участие в выставке способствует популяризации Абхазии и укреплению ее имиджа на международной арене. Об этом подробно рассказал Беслан Барателиа. Слушайте подкаст.
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Посредник: Барателиа о продвижении национальной валюты Абхазии
10:24 04.07.2024 (обновлено: 10:25 04.07.2024)
О нумизматике и работе Банка Абхазии по продвижению национальной валюты в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа.
Национальный банк Абхазии принял участие в Международной нумизматической выставке в Гонконге. Были представлены две новые банкноты номиналом в 10 и 100 апсаров.
Абхазская валюта вызывает живой интерес у нумизматов. Участие в выставке способствует популяризации Абхазии и укреплению ее имиджа на международной арене.
Об этом подробно рассказал Беслан Барателиа.