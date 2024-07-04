https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/posrednik-baratelia-o-prodvizhenii-natsionalnoy-valyuty-abkhazii-1051561199.html

Посредник: Барателиа о продвижении национальной валюты Абхазии

Посредник: Барателиа о продвижении национальной валюты Абхазии

Sputnik Абхазия

О нумизматике и работе Банка Абхазии по продвижению национальной валюты в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал председатель Банка Абхазии Беслан... 04.07.2024, Sputnik Абхазия

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Посредник: Барателия о продвижении национальной валюты Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Барателия о продвижении национальной валюты Абхазии

Национальный банк Абхазии принял участие в Международной нумизматической выставке в Гонконге. Были представлены две новые банкноты номиналом в 10 и 100 апсаров. Абхазская валюта вызывает живой интерес у нумизматов. Участие в выставке способствует популяризации Абхазии и укреплению ее имиджа на международной арене. Об этом подробно рассказал Беслан Барателиа. Слушайте подкаст.

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