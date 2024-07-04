https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/sharanbaya-o-vysadke-gortsa-na-gore-akhbyuk-operatsiya-byla-vazhna-dlya-buduschey-pobedy-1051565520.html

Шаранбая о высадке "Горца" на горе Ахбюк: операция была важна для будущей победы

Шаранбая о высадке "Горца" на горе Ахбюк: операция была важна для будущей победы

Sputnik Абхазия

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Руслан Шаранбая в интервью радио Sputnik поделился воспоминаниями об операции на горе Ахбюк. 04.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-04T12:45+0300

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Ветеран ОВНА Шаранбая о высадке "Горца" на горе Ахбюк Sputnik Абхазия Ветеран ОВНА Шаранбая о высадке "Горца" на горе Ахбюк

Июльская наступательная операция стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии.После ряда неудачных наступлений абхазские войска вновь попытались освободить оккупированные грузинами территории. Операция началась 2 июля с высадки десанта в Тамыше. 4 июля 1993 года батальон "Горец" высадился на горе Ахбюк и практически сразу оказался под плотным огнем грузинских гвардейцев. Только 17 из 46 бойцов выжили в том бою. Среди них Руслан Шаранбая. "Настрой был один, цель была одна. И мы достигли своей цели. Для будущей победы эта операция была важна.. У нашего батальона "Горец" была в основном операция в горах. Высота эта была стратегически важная", – сказал Шаранбая. Руслан Шаранбая женился во время войны, после победы он еще 10 лет охранял рубежи Абхазии. Он отец девяти дочерей. Подробно историю его жизни слушайте в подкасте.

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