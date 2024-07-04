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Сухум призвал Ереван не использовать "шаблонные фразы" о целостности Грузии
Сухум призвал Ереван не использовать "шаблонные фразы" о целостности Грузии
Sputnik Абхазия
Высказывания глав армянского и грузинского внешнеполитических ведомств Арарата Мирзояна и Ильи Дарчиашвили об уважении территориальной целостности и... 04.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-04T16:54+0300
2024-07-04T16:54+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. МИД Абхазии призвал МИД Армении не использовать шаблонные фразы о территориальной целостности Грузии, так как это противоречит объективной реальности. Высказывания глав армянского и грузинского ведомств Арарата Мирзояна и Ильи Дарчиашвили об уважении территориальной целостности и суверенитета прозвучали на встрече в Тбилиси 3 июля.Министерство иностранных дел Абхазии подчеркивает, что суверенный статус республики был получен ценой тысяч жизней, и сворачивать с этого пути Абхазия не будет. Это закреплено в Конституции 1994 года и подтверждено Актом о государственной независимости Абхазии, принятом по итогам всенародного референдума в 1999 году.Ведомство также обратило внимание на выбор Армении в пользу принятия резолюции Генассамблеи ООН "О положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии", хотя армянская диаспора занимает важное место в процессе укрепления независимости республики. "Сохраняем надежду на то, что в ближайшей перспективе руководство Армении сделает правильные выводы из сложившейся ситуации и скорректирует свою позицию по данному вопросу", – говорится в комментарии. МИД Абхазии также призвал Грузию смириться с политическими реалиями и подписать договор о неприменении силы.
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Сухум призвал Ереван не использовать "шаблонные фразы" о целостности Грузии
16:54 04.07.2024 (обновлено: 17:12 04.07.2024)
Высказывания глав армянского и грузинского внешнеполитических ведомств Арарата Мирзояна и Ильи Дарчиашвили об уважении территориальной целостности и суверенитета прозвучали 3 июля.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik. МИД Абхазии призвал МИД Армении не использовать шаблонные фразы о территориальной целостности Грузии, так как это противоречит объективной реальности.
Высказывания глав армянского и грузинского ведомств Арарата Мирзояна и Ильи Дарчиашвили об уважении территориальной целостности и суверенитета прозвучали на встрече в Тбилиси 3 июля.
Министерство иностранных дел Абхазии подчеркивает, что суверенный статус республики был получен ценой тысяч жизней, и сворачивать с этого пути Абхазия не будет. Это закреплено в Конституции 1994 года и подтверждено Актом о государственной независимости Абхазии, принятом по итогам всенародного референдума в 1999 году.
"В этой связи призываем армянскую сторону не использовать шаблонные фразы о мифической территориальной целостности Грузии, которые противоречат объективной реальности", – говорится в тексте.
Ведомство также обратило внимание на выбор Армении в пользу принятия резолюции Генассамблеи ООН "О положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии", хотя армянская диаспора занимает важное место в процессе укрепления независимости республики.
"Сохраняем надежду на то, что в ближайшей перспективе руководство Армении сделает правильные выводы из сложившейся ситуации и скорректирует свою позицию по данному вопросу", – говорится в комментарии.
МИД Абхазии также призвал Грузию смириться с политическими реалиями и подписать договор о неприменении силы.