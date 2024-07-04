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Сухумский гражданин: Ираклий Хинтба о почетном звании и гастролях в России
Сухумский гражданин: Ираклий Хинтба о почетном звании и гастролях в России
Sputnik Абхазия
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью Sputnik рассказал о том, как воспринял решение Сухумского городского Собрания о присвоении ему звания... 04.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-04T10:42+0300
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По словам Ираклия Хинтба присвоение звания Почетного гражданина Сухума для него стало неожиданным и вместе с тем приятным событием. "Когда прочитал эту новость в информационной ленте, я лишился дара речи. Конечно, я поблагодарил депутатов, председателя Собрания Дмитрия Осия. Я расцениваю это как награду и оценку труда всего нашего коллектива", – отметил он. Работу в Государственном Русском театре драмы Ираклий Хинтба назвал служением своему городу и стране. Он выразил благодарность за то, что деятельность работников театра была отмечена.
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новости, русдрам, ираклий хинтба, театр, абхазия, видео, мультимедиа, видео
новости, русдрам, ираклий хинтба, театр, абхазия, видео, мультимедиа, видео
Сухумский гражданин: Ираклий Хинтба о почетном звании и гастролях в России
10:42 04.07.2024 (обновлено: 11:05 04.07.2024)
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью Sputnik рассказал о том, как воспринял решение Сухумского городского Собрания о присвоении ему звания "Почетный гражданин города Сухума".
По словам Ираклия Хинтба присвоение звания Почетного гражданина Сухума для него стало неожиданным и вместе с тем приятным событием.
"Когда прочитал эту новость в информационной ленте, я лишился дара речи. Конечно, я поблагодарил депутатов, председателя Собрания Дмитрия Осия. Я расцениваю это как награду и оценку труда всего нашего коллектива", – отметил он.
Работу в Государственном Русском театре драмы Ираклий Хинтба назвал служением своему городу и стране. Он выразил благодарность за то, что деятельность работников театра была отмечена.