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Сухумский гражданин: Ираклий Хинтба о почетном звании и гастролях в России

Сухумский гражданин: Ираклий Хинтба о почетном звании и гастролях в России

Sputnik Абхазия

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью Sputnik рассказал о том, как воспринял решение Сухумского городского Собрания о присвоении ему звания... 04.07.2024, Sputnik Абхазия

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По словам Ираклия Хинтба присвоение звания Почетного гражданина Сухума для него стало неожиданным и вместе с тем приятным событием. "Когда прочитал эту новость в информационной ленте, я лишился дара речи. Конечно, я поблагодарил депутатов, председателя Собрания Дмитрия Осия. Я расцениваю это как награду и оценку труда всего нашего коллектива", – отметил он. Работу в Государственном Русском театре драмы Ираклий Хинтба назвал служением своему городу и стране. Он выразил благодарность за то, что деятельность работников театра была отмечена.

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