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Беслан Барателиа рассказал об участии Абхазии в нумизматической выставке в Гонконге
Беслан Барателиа рассказал об участии Абхазии в нумизматической выставке в Гонконге
Sputnik Абхазия
Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал об участии в Международной нумизматической выставке в Гонконге, популярности новых купюр и банкнот, а... 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T11:25+0300
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На Международной нумизматической выставке в Гонконге Банк Абхазии представил две новые банкноты номиналом в 10 и 100 апсаров, рассказал Беслан Барателиа. "Мы участвуем уже в третий раз в этой выставке, и, конечно, в сравнении с тем, что было раньше, у нас результаты намного лучше. Первое посещение выставки было ознакомительным, мы пытались понять, что это такое, как происходит процесс представления монет", – сказал он. По словам Барателиа, за две недели реализовано апсаров на 30 миллионов рублей. Он отметил, что практически полностью реализованы банкноты в 100 апсаров с кавказским благородным оленем и большая часть тиража в 10 апсаров.
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видео, мультимедиа, национальный банк абхазии, в мире, абхазия, видео
видео, мультимедиа, национальный банк абхазии, в мире, абхазия, видео
Беслан Барателиа рассказал об участии Абхазии в нумизматической выставке в Гонконге
Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал об участии в Международной нумизматической выставке в Гонконге, популярности новых купюр и банкнот, а также планах на будущее.
На Международной нумизматической выставке в Гонконге Банк Абхазии представил две новые банкноты номиналом в 10 и 100 апсаров, рассказал Беслан Барателиа.
"Мы участвуем уже в третий раз в этой выставке, и, конечно, в сравнении с тем, что было раньше, у нас результаты намного лучше. Первое посещение выставки было ознакомительным, мы пытались понять, что это такое, как происходит процесс представления монет", – сказал он.
По словам Барателиа, за две недели реализовано апсаров на 30 миллионов рублей. Он отметил, что практически полностью реализованы банкноты в 100 апсаров с кавказским благородным оленем и большая часть тиража в 10 апсаров.