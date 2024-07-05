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Более 12,7 миллиона рублей выделят из бюджета на ремонт площади в центре Ткуарчала
Более 12,7 миллиона рублей выделят из бюджета на ремонт площади в центре Ткуарчала
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Более 12,7 миллиона рублей из республиканского и местного бюджетов направят на ремонтные работы на площади в центре Ткуарчала. 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T19:00+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Более 12,7 миллиона рублей из республиканского и местного бюджетов направят на ремонтные работы на площади в центре Ткуарчала. По словам представителя администрации района, работы не ограничатся только заменой тротуарной плитки. Планируется заменить более 4,5 тысячи квадратных метров, озеленить территорию и модернизировать систему освещения.
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абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, ткуарчальский район
абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, ткуарчальский район
Более 12,7 миллиона рублей выделят из бюджета на ремонт площади в центре Ткуарчала
19:00 05.07.2024 (обновлено: 19:42 05.07.2024)
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Более 12,7 миллиона рублей из республиканского и местного бюджетов направят на ремонтные работы на площади в центре Ткуарчала.
"По контракту мы должны закончить до конца года, но если погода будет благоприятной, мы постараемся завершить ремонт раньше срока", — отметил директор подрядной организации Раули Шамугия.
По словам представителя администрации района, работы не ограничатся только заменой тротуарной плитки. Планируется заменить более 4,5 тысячи квадратных метров, озеленить территорию и модернизировать систему освещения.