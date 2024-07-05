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Более 12,7 миллиона рублей выделят из бюджета на ремонт площади в центре Ткуарчала

Более 12,7 миллиона рублей выделят из бюджета на ремонт площади в центре Ткуарчала

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Более 12,7 миллиона рублей из республиканского и местного бюджетов направят на ремонтные работы на площади в центре Ткуарчала. 05.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-05T19:00+0300

2024-07-05T19:00+0300

2024-07-05T19:42+0300

в абхазии

абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

ткуарчальский район

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Более 12,7 миллиона рублей из республиканского и местного бюджетов направят на ремонтные работы на площади в центре Ткуарчала. По словам представителя администрации района, работы не ограничатся только заменой тротуарной плитки. Планируется заменить более 4,5 тысячи квадратных метров, озеленить территорию и модернизировать систему освещения.

абхазия

ткуарчальский район

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Sputnik Абхазия

абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, ткуарчальский район