https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/gitsba-o-tretem-mezhdunarodnom-muzykalnom-konkurse-syurprizov-budet-nemalo--1051583950.html

Гицба о третьем Международном музыкальном конкурсе: сюрпризов будет немало

Гицба о третьем Международном музыкальном конкурсе: сюрпризов будет немало

Sputnik Абхазия

Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, оперная певица Алиса Гицба в эфире радио Sputnik рассказала, как в этом году пройдет Международный... 05.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-05T12:43+0300

2024-07-05T12:43+0300

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Гицба о третьем международном музыкальном конкурсе Sputnik Абхазия Гицба о третьем международном музыкальном конкурсе

Начался прием заявок на третий Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба.В этом году он получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщила автор проекта. По словам Алисы Гицба, благодаря этому в рамках конкурса стало возможным провести музыкальную лабораторию. Она будет проходить онлайн и офлайн во время самого конкурса. Подробности слушайте в подкасте.Конкурс продлится до 30 сентября. Заявки принимают по адресу электронной почты — gitsba-competition@mail.ru.

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