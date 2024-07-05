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Гицба о третьем Международном музыкальном конкурсе: сюрпризов будет немало
Гицба о третьем Международном музыкальном конкурсе: сюрпризов будет немало
Sputnik Абхазия
Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, оперная певица Алиса Гицба в эфире радио Sputnik рассказала, как в этом году пройдет Международный... 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T12:43+0300
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Гицба о третьем международном музыкальном конкурсе
Sputnik Абхазия
Гицба о третьем международном музыкальном конкурсе
Начался прием заявок на третий Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба.В этом году он получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщила автор проекта. По словам Алисы Гицба, благодаря этому в рамках конкурса стало возможным провести музыкальную лабораторию. Она будет проходить онлайн и офлайн во время самого конкурса. Подробности слушайте в подкасте.Конкурс продлится до 30 сентября. Заявки принимают по адресу электронной почты — gitsba-competition@mail.ru.
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подкасты, абхазия, музыка, алиса гицба, аудио
подкасты, абхазия, музыка, алиса гицба, аудио

Гицба о третьем Международном музыкальном конкурсе: сюрпризов будет немало

12:43 05.07.2024
Радио
Гицба о третьем международном музыкальном конкурсе
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Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, оперная певица Алиса Гицба в эфире радио Sputnik рассказала, как в этом году пройдет Международный музыкальный конкурс, который она основала три года назад.
Начался прием заявок на третий Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба.
В этом году он получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщила автор проекта. По словам Алисы Гицба, благодаря этому в рамках конкурса стало возможным провести музыкальную лабораторию. Она будет проходить онлайн и офлайн во время самого конкурса.
Подробности слушайте в подкасте.
Конкурс продлится до 30 сентября. Заявки принимают по адресу электронной почты — gitsba-competition@mail.ru.
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