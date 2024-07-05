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Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе

Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе

Sputnik Абхазия

Коммунальные проблемы, развитие сельскохозяйственной отрасли, вопросы миграции населения Галского района обсудили в программе "Главный четверг" на радио... 05.07.2024, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе

Кантария отметил, что Собрание депутатов тесно взаимодействует с администрацией района. "Мы стараемся поддерживать все полезные инициативы, которые проявляет администрация района. Злободневным является вопрос утилизации твердых бытовых отходов, который уже принимает хаотичный образ. Полигон, который был предназначен для ввозимых отходов, уже переполнен, и мусор лежит высотой с двухэтажный дом. И это не один гектар земли. Буквально через 100 метров у нас сельскохозяйственные поля и пасется скот", – рассказал Кантария. По его словам, вопрос стоит очень остро. Слушайте подкаст.

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