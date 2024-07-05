https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/glavnyy-chetverg-kantariya-o-reshenii-ostrykh-problem-v-galskom-rayone--1051568186.html
Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе
Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе
Sputnik Абхазия
Коммунальные проблемы, развитие сельскохозяйственной отрасли, вопросы миграции населения Галского района обсудили в программе "Главный четверг" на радио... 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T10:25+0300
2024-07-05T10:25+0300
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Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе
Кантария отметил, что Собрание депутатов тесно взаимодействует с администрацией района. "Мы стараемся поддерживать все полезные инициативы, которые проявляет администрация района. Злободневным является вопрос утилизации твердых бытовых отходов, который уже принимает хаотичный образ. Полигон, который был предназначен для ввозимых отходов, уже переполнен, и мусор лежит высотой с двухэтажный дом. И это не один гектар земли. Буквально через 100 метров у нас сельскохозяйственные поля и пасется скот", – рассказал Кантария. По его словам, вопрос стоит очень остро. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Кантария о решении острых проблем в Галском районе
10:25 05.07.2024 (обновлено: 10:26 05.07.2024)
Коммунальные проблемы, развитие сельскохозяйственной отрасли, вопросы миграции населения Галского района обсудили в программе "Главный четверг" на радио Sputnik с председателем Собрания депутатов района Бесланом Кантария.
Кантария отметил, что Собрание депутатов тесно взаимодействует с администрацией района.
"Мы стараемся поддерживать все полезные инициативы, которые проявляет администрация района. Злободневным является вопрос утилизации твердых бытовых отходов, который уже принимает хаотичный образ. Полигон, который был предназначен для ввозимых отходов, уже переполнен, и мусор лежит высотой с двухэтажный дом. И это не один гектар земли. Буквально через 100 метров у нас сельскохозяйственные поля и пасется скот", – рассказал Кантария.
По его словам, вопрос стоит очень остро.