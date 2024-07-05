Харизма и "кутюр": абхазские выпускники 2024
Конец июня-начало июля –пора выпускных вечеров в Абхазии.
Конец июня-начало июля –пора выпускных вечеров в Абхазии.
К последнему вечеру в статусе школьника выпускники готовятся ответственно, задолго до торжества подбирают наряды, образы.
К последнему вечеру в статусе школьника выпускники готовятся ответственно, задолго до торжества подбирают наряды, образы.
Девушки следят за последними модными тенденциями, ковровыми дорожками, выходами звезд и кутюрными коллекциями.
Девушки следят за последними модными тенденциями, ковровыми дорожками, выходами звезд и кутюрными коллекциями.
Ребята в стиле не отстают, многие выбирают классику, дополняя "изюминкой".
Ребята в стиле не отстают, многие выбирают классику, дополняя "изюминкой".
Классические образы девушек играют яркими красками с помощью голливудского макияжа.
Классические образы девушек играют яркими красками с помощью голливудского макияжа.
Черный в Абхазии в почете, его часто выбирают как беспроигрышный вариант.
Черный в Абхазии в почете, его часто выбирают как беспроигрышный вариант.
В сочетании со светлыми оттенками или "золотом" чёрный смотрится не менее эффектно.
В сочетании со светлыми оттенками или "золотом" чёрный смотрится не менее эффектно.
Вчерашние соседи по парте за один вечер преображаются в настоящих леди и джентльменов.
Вчерашние соседи по парте за один вечер преображаются в настоящих леди и джентльменов.
Кто-то предпочитает летние расслабленные образы.
Кто-то предпочитает летние расслабленные образы.
А кто-то превращается на выпускном в настоящую героиню из "Бриджертонов".
А кто-то превращается на выпускном в настоящую героиню из "Бриджертонов".
Совсем скоро эти ребята будут слушать лекции, сдавать первые сессии, а пока время отрываться и позировать фотографам.
Совсем скоро эти ребята будут слушать лекции, сдавать первые сессии, а пока время отрываться и позировать фотографам.
Набережная Сухума превращается в красную дорожку.
Набережная Сухума превращается в красную дорожку.
Посмотреть на выпускников приходят не только родители, но и многочисленные родственники, друзья и просто зеваки.
Посмотреть на выпускников приходят не только родители, но и многочисленные родственники, друзья и просто зеваки.
Улыбки не сходят с лиц ребят, ведь многие из них уже сдали вступительные и выпускные экзамены, а впереди целое лето.
Улыбки не сходят с лиц ребят, ведь многие из них уже сдали вступительные и выпускные экзамены, а впереди целое лето.
Рубашка под цвет глаз - еще один беспроигрышный ход.
Рубашка под цвет глаз - еще один беспроигрышный ход.
В миг школьницы с бантами превращаются в шикарных дам в вечерних туалетах.
В миг школьницы с бантами превращаются в шикарных дам в вечерних туалетах.
Улыбка и непосредственность – секрет успешного кадра.
Улыбка и непосредственность – секрет успешного кадра.
Солнцезащитные очки, чтобы не ослепить всех прохожих своей красотой и придать образу серьезности.
Солнцезащитные очки, чтобы не ослепить всех прохожих своей красотой и придать образу серьезности.
Костюм в клеточку и яркий галстук, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
Костюм в клеточку и яркий галстук, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
Белые воздушные образы не выходят из моды как символ молодости и легкости.
Белые воздушные образы не выходят из моды как символ молодости и легкости.
Ребятам везет больше, свои классические костюмы они смогут еще не раз надеть по особым случаям.
Ребятам везет больше, свои классические костюмы они смогут еще не раз надеть по особым случаям.
Это уже не вчерашние хулиганы, дергающие одноклассниц за косы, это серьёзные молодые люди, определившиеся в профессии.
Это уже не вчерашние хулиганы, дергающие одноклассниц за косы, это серьёзные молодые люди, определившиеся в профессии.
Голливудские дивы нервно курят в сторонке при виде абхазских выпускниц.
Голливудские дивы нервно курят в сторонке при виде абхазских выпускниц.
Тот случай, когда не костюм украшает человека.
Тот случай, когда не костюм украшает человека.
Перья, блестки, пайетки, длинные шлейфы, а, главное – блеск в глазах и искренние улыбки.
Перья, блестки, пайетки, длинные шлейфы, а, главное – блеск в глазах и искренние улыбки.
Смокинги и бабочки – то, что не выходит из моды.
Смокинги и бабочки – то, что не выходит из моды.
Словом, этот вечер навсегда останется в памяти ребят как один из самых красочных и эмоциональных.
Словом, этот вечер навсегда останется в памяти ребят как один из самых красочных и эмоциональных.