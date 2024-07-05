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https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/kharizma-i-kutyur-abkhazskie-vypuskniki-2024-1051580798.html
Харизма и "кутюр": абхазские выпускники 2024
Харизма и "кутюр": абхазские выпускники 2024
Sputnik Абхазия
В Абхазии прогремели школьные выпускные вечера. Набережная Сухума превратилась в красную ковровую дорожку, а вчерашние школьники блистали в ярких нарядах. 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T18:29+0300
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В этом году школы в Абхазии окончили около 1900 человек. Среди них девять золотых медалистов и три серебряных.Многие из ребят уже определились с будущими профессиями и даже сдали вступительные экзамены.В фотоленте Sputnik – самые яркие образы и улыбки.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, сухум
фото , мультимедиа, абхазия, фото, сухум

Харизма и "кутюр": абхазские выпускники 2024

18:29 05.07.2024
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В Абхазии прогремели школьные выпускные вечера. Набережная Сухума превратилась в красную ковровую дорожку, а вчерашние школьники блистали в ярких нарядах.
В этом году школы в Абхазии окончили около 1900 человек. Среди них девять золотых медалистов и три серебряных.
Многие из ребят уже определились с будущими профессиями и даже сдали вступительные экзамены.
В фотоленте Sputnik – самые яркие образы и улыбки.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конец июня-начало июля –пора выпускных вечеров в Абхазии.

Конец июня-начало июля –пора выпускных вечеров в Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конец июня-начало июля –пора выпускных вечеров в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К последнему вечеру в статусе школьника выпускники готовятся ответственно, задолго до торжества подбирают наряды, образы.

К последнему вечеру в статусе школьника выпускники готовятся ответственно, задолго до торжества подбирают наряды, образы. - Sputnik Абхазия
2/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

К последнему вечеру в статусе школьника выпускники готовятся ответственно, задолго до торжества подбирают наряды, образы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки следят за последними модными тенденциями, ковровыми дорожками, выходами звезд и кутюрными коллекциями.

Девушки следят за последними модными тенденциями, ковровыми дорожками, выходами звезд и кутюрными коллекциями. - Sputnik Абхазия
3/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки следят за последними модными тенденциями, ковровыми дорожками, выходами звезд и кутюрными коллекциями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята в стиле не отстают, многие выбирают классику, дополняя "изюминкой".

Ребята в стиле не отстают, многие выбирают классику, дополняя &quot;изюминкой&quot;. - Sputnik Абхазия
4/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята в стиле не отстают, многие выбирают классику, дополняя "изюминкой".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Классические образы девушек играют яркими красками с помощью голливудского макияжа.

Классические образы девушек играют яркими красками с помощью голливудского макияжа. - Sputnik Абхазия
5/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Классические образы девушек играют яркими красками с помощью голливудского макияжа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Черный в Абхазии в почете, его часто выбирают как беспроигрышный вариант.

Черный в Абхазии в почете, его часто выбирают как беспроигрышный вариант. - Sputnik Абхазия
6/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Черный в Абхазии в почете, его часто выбирают как беспроигрышный вариант.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В сочетании со светлыми оттенками или "золотом" чёрный смотрится не менее эффектно.

В сочетании со светлыми оттенками или &quot;золотом&quot; чёрный смотрится не менее эффектно. - Sputnik Абхазия
7/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

В сочетании со светлыми оттенками или "золотом" чёрный смотрится не менее эффектно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вчерашние соседи по парте за один вечер преображаются в настоящих леди и джентльменов.

Вчерашние соседи по парте за один вечер преображаются в настоящих леди и джентльменов. - Sputnik Абхазия
8/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вчерашние соседи по парте за один вечер преображаются в настоящих леди и джентльменов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кто-то предпочитает летние расслабленные образы.

Кто-то предпочитает летние расслабленные образы. - Sputnik Абхазия
9/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кто-то предпочитает летние расслабленные образы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А кто-то превращается на выпускном в настоящую героиню из "Бриджертонов".

А кто-то превращается на выпускном в настоящую героиню из &quot;Бриджертонов&quot;. - Sputnik Абхазия
10/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

А кто-то превращается на выпускном в настоящую героиню из "Бриджертонов".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Совсем скоро эти ребята будут слушать лекции, сдавать первые сессии, а пока время отрываться и позировать фотографам.

Совсем скоро эти ребята будут слушать лекции, сдавать первые сессии, а пока время отрываться и позировать фотографам. - Sputnik Абхазия
11/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Совсем скоро эти ребята будут слушать лекции, сдавать первые сессии, а пока время отрываться и позировать фотографам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Набережная Сухума превращается в красную дорожку.

Набережная Сухума превращается в красную дорожку. - Sputnik Абхазия
12/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Набережная Сухума превращается в красную дорожку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть на выпускников приходят не только родители, но и многочисленные родственники, друзья и просто зеваки.

Посмотреть на выпускников приходят не только родители, но и многочисленные родственники, друзья и просто зеваки. - Sputnik Абхазия
13/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть на выпускников приходят не только родители, но и многочисленные родственники, друзья и просто зеваки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Улыбки не сходят с лиц ребят, ведь многие из них уже сдали вступительные и выпускные экзамены, а впереди целое лето.

Улыбки не сходят с лиц ребят, ведь многие из них уже сдали вступительные и выпускные экзамены, а впереди целое лето. - Sputnik Абхазия
14/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Улыбки не сходят с лиц ребят, ведь многие из них уже сдали вступительные и выпускные экзамены, а впереди целое лето.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Рубашка под цвет глаз - еще один беспроигрышный ход.

Рубашка под цвет глаз - еще один беспроигрышный ход. - Sputnik Абхазия
15/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рубашка под цвет глаз - еще один беспроигрышный ход.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В миг школьницы с бантами превращаются в шикарных дам в вечерних туалетах.

В миг школьницы с бантами превращаются в шикарных дам в вечерних туалетах. - Sputnik Абхазия
16/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

В миг школьницы с бантами превращаются в шикарных дам в вечерних туалетах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Улыбка и непосредственность – секрет успешного кадра.

Улыбка и непосредственность – секрет успешного кадра. - Sputnik Абхазия
17/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Улыбка и непосредственность – секрет успешного кадра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Солнцезащитные очки, чтобы не ослепить всех прохожих своей красотой и придать образу серьезности.

Солнцезащитные очки, чтобы не ослепить всех прохожих своей красотой и придать образу серьезности. - Sputnik Абхазия
18/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Солнцезащитные очки, чтобы не ослепить всех прохожих своей красотой и придать образу серьезности.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Костюм в клеточку и яркий галстук, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Костюм в клеточку и яркий галстук, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. - Sputnik Абхазия
19/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Костюм в клеточку и яркий галстук, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Белые воздушные образы не выходят из моды как символ молодости и легкости.

Белые воздушные образы не выходят из моды как символ молодости и легкости. - Sputnik Абхазия
20/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Белые воздушные образы не выходят из моды как символ молодости и легкости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребятам везет больше, свои классические костюмы они смогут еще не раз надеть по особым случаям.

Ребятам везет больше, свои классические костюмы они смогут еще не раз надеть по особым случаям. - Sputnik Абхазия
21/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребятам везет больше, свои классические костюмы они смогут еще не раз надеть по особым случаям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это уже не вчерашние хулиганы, дергающие одноклассниц за косы, это серьёзные молодые люди, определившиеся в профессии.

Это уже не вчерашние хулиганы, дергающие одноклассниц за косы, это серьёзные молодые люди, определившиеся в профессии. - Sputnik Абхазия
22/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это уже не вчерашние хулиганы, дергающие одноклассниц за косы, это серьёзные молодые люди, определившиеся в профессии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голливудские дивы нервно курят в сторонке при виде абхазских выпускниц.

Голливудские дивы нервно курят в сторонке при виде абхазских выпускниц. - Sputnik Абхазия
23/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голливудские дивы нервно курят в сторонке при виде абхазских выпускниц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тот случай, когда не костюм украшает человека.

Тот случай, когда не костюм украшает человека. - Sputnik Абхазия
24/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тот случай, когда не костюм украшает человека.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перья, блестки, пайетки, длинные шлейфы, а, главное – блеск в глазах и искренние улыбки.

Перья, блестки, пайетки, длинные шлейфы, а, главное – блеск в глазах и искренние улыбки. - Sputnik Абхазия
25/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перья, блестки, пайетки, длинные шлейфы, а, главное – блеск в глазах и искренние улыбки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Смокинги и бабочки – то, что не выходит из моды.

Смокинги и бабочки – то, что не выходит из моды. - Sputnik Абхазия
26/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Смокинги и бабочки – то, что не выходит из моды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, этот вечер навсегда останется в памяти ребят как один из самых красочных и эмоциональных.

Словом, этот вечер навсегда останется в памяти ребят как один из самых красочных и эмоциональных. - Sputnik Абхазия
27/27
© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, этот вечер навсегда останется в памяти ребят как один из самых красочных и эмоциональных.

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