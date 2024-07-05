https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/kharizma-i-kutyur-abkhazskie-vypuskniki-2024-1051580798.html

Харизма и "кутюр": абхазские выпускники 2024

Харизма и "кутюр": абхазские выпускники 2024

Sputnik Абхазия

В Абхазии прогремели школьные выпускные вечера. Набережная Сухума превратилась в красную ковровую дорожку, а вчерашние школьники блистали в ярких нарядах. 05.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-05T18:29+0300

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В этом году школы в Абхазии окончили около 1900 человек. Среди них девять золотых медалистов и три серебряных.Многие из ребят уже определились с будущими профессиями и даже сдали вступительные экзамены.В фотоленте Sputnik – самые яркие образы и улыбки.

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