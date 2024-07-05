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Минобороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток

Минобороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток. 05.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток. Учения прошли на полигоне "Цабал". Зенитная установка-23-2 применяется преимущественно против пехоты, авиации и легкобронированной бронетехники. Зона обстрела по дальности — 2500 метра, количество человек в расчете — шесть.

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