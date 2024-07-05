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Минобороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток
Минобороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток. 05.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток. Учения прошли на полигоне "Цабал". Зенитная установка-23-2 применяется преимущественно против пехоты, авиации и легкобронированной бронетехники. Зона обстрела по дальности — 2500 метра, количество человек в расчете — шесть.
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министерство обороны абхазии, абхазия, учения
министерство обороны абхазии, абхазия, учения
Минобороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток
15:00 05.07.2024 (обновлено: 15:52 05.07.2024)
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело сборы с внештатными расчетами зениток.
"В ходе сбора военнослужащие изучили устройство, назначение и порядок применения ЗУ-23-2, а также получили практические навыки в проведении боевых стрельб", — отметил по итогам руководитель сборов, полковник Александр Бабанов.
Учения прошли на полигоне "Цабал".
Зенитная установка-23-2 применяется преимущественно против пехоты, авиации и легкобронированной бронетехники. Зона обстрела по дальности — 2500 метра, количество человек в расчете — шесть.