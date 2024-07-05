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Объем таможенных поступлений в бюджет Абхазии: январь-июнь 2024 года
Объем таможенных поступлений в бюджет Абхазии: январь-июнь 2024 года
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План таможенных поступлений в бюджет Абхазии с января по июнь 2024 года перевыполнен на 35% и составляет 1,9 миллиарда рублей. 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T11:00+0300
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План таможенных поступлений в бюджет Абхазии с января по июнь 2024 года перевыполнен на 35% и составляет 1,9 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, за аналогичный период 2023 года поступило 1,5 миллиарда рублей.
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Объем таможенных поступлений в бюджет Абхазии: январь-июнь 2024 года
11:00 05.07.2024 (обновлено: 15:33 05.07.2024)
План таможенных поступлений в бюджет Абхазии с января по июнь 2024 года перевыполнен на 35% и составляет 1,9 миллиарда рублей.
Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, за аналогичный период 2023 года поступило 1,5 миллиарда рублей.