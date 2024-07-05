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Объем таможенных поступлений в бюджет Абхазии: январь-июнь 2024 года

Объем таможенных поступлений в бюджет Абхазии: январь-июнь 2024 года

Sputnik Абхазия

План таможенных поступлений в бюджет Абхазии с января по июнь 2024 года перевыполнен на 35% и составляет 1,9 миллиарда рублей. 05.07.2024, Sputnik Абхазия

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План таможенных поступлений в бюджет Абхазии с января по июнь 2024 года перевыполнен на 35% и составляет 1,9 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, за аналогичный период 2023 года поступило 1,5 миллиарда рублей.

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