https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/peshekhoda-sbili-nasmert-v-gudautskom-rayone-1051588551.html

Пешехода сбили насмерть в Гудаутском районе

Пешехода сбили насмерть в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Водитель автомобиля Toyota Alphard сбил пешехода на республиканской трассе в районе села Хипста примерно в 12:00 5 июля. 05.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мвд абхазии

дтп

происшествия

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Водитель автомобиля Toyota Alphard сбил пешехода на республиканской трассе в районе села Хипста примерно в 12:00 5 июля. Водитель доставлен в ОВД по Гудаутскому району. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

гудаутский район

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мвд абхазии, дтп, происшествия, гудаутский район, абхазия