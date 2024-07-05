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Пешехода сбили насмерть в Гудаутском районе
Пешехода сбили насмерть в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Водитель автомобиля Toyota Alphard сбил пешехода на республиканской трассе в районе села Хипста примерно в 12:00 5 июля. 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T14:00+0300
2024-07-05T14:00+0300
2024-07-05T15:49+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Водитель автомобиля Toyota Alphard сбил пешехода на республиканской трассе в районе села Хипста примерно в 12:00 5 июля. Водитель доставлен в ОВД по Гудаутскому району. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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мвд абхазии, дтп, происшествия, гудаутский район, абхазия
мвд абхазии, дтп, происшествия, гудаутский район, абхазия
Пешехода сбили насмерть в Гудаутском районе
14:00 05.07.2024 (обновлено: 15:49 05.07.2024)
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Водитель автомобиля Toyota Alphard сбил пешехода на республиканской трассе в районе села Хипста примерно в 12:00 5 июля.
Как уточнила пресс-служба МВД Абхазии, 46-летний мужчина скончался от полученных травм.
Водитель доставлен в ОВД по Гудаутскому району. Обстоятельства происшествия устанавливаются.