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Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю
Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. За неделю российские военные нанесли 23 удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T15:55+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. За неделю российские военные нанесли 23 удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.Российские войска освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР.Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. На аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23345 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина, днр
министерство обороны рф, россия, украина, днр
СУХУМ, 5 июл - Sputnik.
За неделю российские военные нанесли 23 удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны
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С 29 июня по 5 июля Вооруженными силами России нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины; хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БпЛА и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения.
Российские войска освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР.
Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат.
На аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины.
Силами Черноморского флота за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23345 единиц специальной военной автомобильной техники.