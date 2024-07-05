https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/rossiyskie-voyska-nanesli-23-gruppovykh-udara-po-vsu-za-nedelyu-1051589000.html

Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю

Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. За неделю российские военные нанесли 23 удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. 05.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-05T15:55+0300

2024-07-05T15:55+0300

2024-07-05T15:55+0300

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. За неделю российские военные нанесли 23 удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.Российские войска освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР.Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. На аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23345 единиц специальной военной автомобильной техники.

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