https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/takie-obstoyatelstva-dzheniya-o-metodikakh-vnedreniya-abkhazskogo-yazyka-v-detskikh-sadakh---1051584621.html

Такие обстоятельства: Джения о методиках внедрения абхазского языка в детских садах

Такие обстоятельства: Джения о методиках внедрения абхазского языка в детских садах

Sputnik Абхазия

Главный специалист Гудаутского районного отдела образования Римма Джения в эфире радио Sputnik рассказала, как планируют усовершенствовать изучение абхазского... 05.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-05T17:11+0300

2024-07-05T17:11+0300

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Такие обстоятельства: Джения об инновациях в дошкольном образовании Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Джения об инновациях в дошкольном образовании

Современные методики внедрения абхазского языка в детских садах обсудили на совещании у президента. Речь шла о разработанной Министерством просвещения и Институтом педагогики языковой программе. Что предполагает эта программа, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист Гудаутского районного отдела образования Римма Джения. Подробности слушайте в подкасте.

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