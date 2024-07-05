https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/takie-obstoyatelstva-dzheniya-o-metodikakh-vnedreniya-abkhazskogo-yazyka-v-detskikh-sadakh---1051584621.html
Такие обстоятельства: Джения о методиках внедрения абхазского языка в детских садах
Такие обстоятельства: Джения о методиках внедрения абхазского языка в детских садах
Sputnik Абхазия
Главный специалист Гудаутского районного отдела образования Римма Джения в эфире радио Sputnik рассказала, как планируют усовершенствовать изучение абхазского... 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T17:11+0300
2024-07-05T17:11+0300
2024-07-05T17:11+0300
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Такие обстоятельства: Джения об инновациях в дошкольном образовании
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Джения об инновациях в дошкольном образовании
Современные методики внедрения абхазского языка в детских садах обсудили на совещании у президента. Речь шла о разработанной Министерством просвещения и Институтом педагогики языковой программе. Что предполагает эта программа, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист Гудаутского районного отдела образования Римма Джения. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, образование, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, образование, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Джения о методиках внедрения абхазского языка в детских садах
Главный специалист Гудаутского районного отдела образования Римма Джения в эфире радио Sputnik рассказала, как планируют усовершенствовать изучение абхазского языка в детских садах.
Современные методики внедрения абхазского языка в детских садах обсудили на совещании у президента. Речь шла о разработанной Министерством просвещения и Институтом педагогики языковой программе. Что предполагает эта программа, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист Гудаутского районного отдела образования Римма Джения.
Подробности слушайте в подкасте
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