https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/bzhaniya-vstretilsya-s-delegatsiyami-pribyvshimi-v-abkhaziyu-na-meropriyatiya-v-chest-dnya-sukhuma-1051597969.html

Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня Сухума

Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня Сухума

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня города Сухума. 06.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

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сухум

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администрация города сухум

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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня города Сухума. Сегодня столице Абхазии исполняется 2508 лет. На празднование в республику приехали делегации из Донецка, Луганска, Уфы, Тамбова, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Цхинвала, Москвы, Черкесска, Грозного, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи.Глава Уфы Ратмир Мавлиев пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на празднование 450-летия столицы Башкортостана и открытие точной копии сухумской колоннады на набережной реки Белой. Мавлиев подчеркнул, что отношения между республиками строятся на принципах товарищества и уважения, все договоренности между странами эффективно реализуются.

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аслан бжания, абхазия, россия, сухум, день города сухум, администрация города сухум