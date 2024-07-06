https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/bzhaniya-vstretilsya-s-delegatsiyami-pribyvshimi-v-abkhaziyu-na-meropriyatiya-v-chest-dnya-sukhuma-1051597969.html
Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня Сухума
Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня Сухума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня города Сухума. 06.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-06T11:30+0300
2024-07-06T11:30+0300
2024-07-06T13:10+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
россия
сухум
день города сухум
администрация города сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/06/1051597804_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_c27a3ed12a25a8881aba27b23f03cb9f.jpg
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня города Сухума. Сегодня столице Абхазии исполняется 2508 лет. На празднование в республику приехали делегации из Донецка, Луганска, Уфы, Тамбова, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Цхинвала, Москвы, Черкесска, Грозного, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи.Глава Уфы Ратмир Мавлиев пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на празднование 450-летия столицы Башкортостана и открытие точной копии сухумской колоннады на набережной реки Белой. Мавлиев подчеркнул, что отношения между республиками строятся на принципах товарищества и уважения, все договоренности между странами эффективно реализуются.
абхазия
россия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/06/1051597804_111:0:1551:1080_1920x0_80_0_0_19e8ee96d2fb9883e35946218c18662d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аслан бжания, абхазия, россия, сухум, день города сухум, администрация города сухум
аслан бжания, абхазия, россия, сухум, день города сухум, администрация города сухум
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня города Сухума.
Сегодня столице Абхазии исполняется 2508 лет.
На празднование в республику приехали делегации из Донецка, Луганска, Уфы, Тамбова, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Цхинвала, Москвы, Черкесска, Грозного, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи.
Глава Уфы Ратмир Мавлиев пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на празднование 450-летия столицы Башкортостана и открытие точной копии сухумской колоннады на набережной реки Белой.
Мавлиев подчеркнул, что отношения между республиками строятся на принципах товарищества и уважения, все договоренности между странами эффективно реализуются.