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Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка
Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка, которые будут действовать до 31 декабря 2024 года. 06.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-06T09:00+0300
2024-07-06T09:00+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка, которые будут действовать до 31 декабря 2024 года. Согласно принятому Постановлению установлены предельные торговые надбавки при реализации: Под крупным оптом понимаются объемы равные или превышающие 120 тонн при единовременной поставке. Как говорится в комментарии Минэнергетики и транспорта Абхазии, нормы, предусмотренные Постановлением, обеспечат равные экономические условия для всех участников топливного рынка Абхазии в условиях действия Постановления Правительства России о единственном поставщике топлива в республику. При этом госрегулирование не коснется каналов реализации оптовой и розничной продажи бензинов с октановым числом 95 и более и это позволит участникам рынка получать дополнительный доход.
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экономика, абхазия, топливо
экономика, абхазия, топливо
Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка
09:00 06.07.2024 (обновлено: 13:01 06.07.2024) СУХУМ, 6 июл - Sputnik.
Кабмин Абхазии ввел
меры по регулированию топливного рынка, которые будут действовать до 31 декабря 2024 года.
Согласно принятому Постановлению установлены предельные торговые надбавки при реализации:
️бензина "Регуляр-92" — от 4 до 18% в зависимости от вида реализации, объемов и с учетом приобретения на территории Абхазии или за пределами;
бензинов с октановым числом 95 и выше — 4% при крупнооптовой реализации импортерами нефтепродуктов;
дизельного топлива — от 4 до 10% в зависимости от вида реализации, объемов и с учетом приобретения на территории Абхазии или за пределами.
Под крупным оптом понимаются объемы равные или превышающие 120 тонн при единовременной поставке.
Как говорится в комментарии Минэнергетики и транспорта Абхазии, нормы, предусмотренные Постановлением, обеспечат равные экономические условия для всех участников топливного рынка Абхазии в условиях действия Постановления Правительства России о единственном поставщике топлива в республику.
При этом госрегулирование не коснется каналов реализации оптовой и розничной продажи бензинов с октановым числом 95 и более и это позволит участникам рынка получать дополнительный доход.