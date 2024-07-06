https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/kabmin-abkhazii-vvel-mery-po-regulirovaniyu-toplivnogo-rynka-1051597635.html

Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка

Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка, которые будут действовать до 31 декабря 2024 года. 06.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-06T09:00+0300

2024-07-06T09:00+0300

2024-07-06T13:01+0300

в абхазии

экономика

абхазия

топливо

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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Кабмин Абхазии ввел меры по регулированию топливного рынка, которые будут действовать до 31 декабря 2024 года. Согласно принятому Постановлению установлены предельные торговые надбавки при реализации: Под крупным оптом понимаются объемы равные или превышающие 120 тонн при единовременной поставке. Как говорится в комментарии Минэнергетики и транспорта Абхазии, нормы, предусмотренные Постановлением, обеспечат равные экономические условия для всех участников топливного рынка Абхазии в условиях действия Постановления Правительства России о единственном поставщике топлива в республику. При этом госрегулирование не коснется каналов реализации оптовой и розничной продажи бензинов с октановым числом 95 и более и это позволит участникам рынка получать дополнительный доход.

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экономика, абхазия, топливо