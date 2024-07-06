Хинтба о присвоении звания "Почетный гражданин Сухума": неожиданно и чрезвычайно приятно

"Это было настолько неожиданно и при этом чрезвычайно приятно, что я, когда прочитал эту новость, просто лишился дара речи. Я узнал об этом из СМИ. Я это расцениваю как награду и оценку труда всего коллектива нашего театра. То, что нас отметили таким образом, вдохновляет, это вселяет оптимизм и наполняет энергией новых свершений. Я это воспринимаю как аванс, чтобы сделать еще больше", – сказал Хинтба.