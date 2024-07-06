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Хинтба о присвоении звания "Почетный гражданин Сухума": неожиданно и чрезвычайно приятно
Хинтба о присвоении звания "Почетный гражданин Сухума": неожиданно и чрезвычайно приятно
Sputnik Абхазия
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik рассказал, какую роль театр играет для столицы, как он воспринял новость о присвоении ему звания... 06.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-06T13:01+0300
2024-07-06T13:01+0300
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Хинтба о почетном звании и гастрольных планах
Sputnik Абхазия
Хинтба о почетном звании и гастрольных планах
Генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба удостоен звания "Почетный гражданин города Сухума". Решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания. Хинтба стал первым, кто удостоен этого звания. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, русдрам, театр, сухум, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, русдрам, театр, сухум, аудио
Хинтба о присвоении звания "Почетный гражданин Сухума": неожиданно и чрезвычайно приятно
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik рассказал, какую роль театр играет для столицы, как он воспринял новость о присвоении ему звания "Почетный гражданин города Сухума" и какие сюрпризы ждут зрителей этим летом.
Генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба удостоен звания "Почетный гражданин города Сухума". Решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания. Хинтба стал первым, кто удостоен этого звания.
"Это было настолько неожиданно и при этом чрезвычайно приятно, что я, когда прочитал эту новость, просто лишился дара речи. Я узнал об этом из СМИ. Я это расцениваю как награду и оценку труда всего коллектива нашего театра. То, что нас отметили таким образом, вдохновляет, это вселяет оптимизм и наполняет энергией новых свершений. Я это воспринимаю как аванс, чтобы сделать еще больше", – сказал Хинтба.