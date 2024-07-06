https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/prazdnichnyy-kontsert-v-chest-dnya-sukhuma-proshel-v-stolitse-abkhazii-1051604837.html

Праздничный концерт в честь Дня Сухума прошел в столице Абхазии

Праздничный концерт в честь Дня Сухума прошел в столице Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Праздничный концерт, посвященный Дню Сухума, прошел в столице. 06.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-06T21:48+0300

2024-07-06T21:48+0300

2024-07-06T21:48+0300

в абхазии

сухум

день города сухум

администрация города сухум

абхазия

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Праздничный концерт, посвященный Дню Сухума, прошел в столице. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех горожан с праздником. Он подчеркнул, что Сухум является воплощением истории и культуры, духа и традиций республики. Он выразил благодарность всем, кто вкладывает свои силы и душу в развитие и процветание Сухума. "Мы верим, что наш город будет развиваться, становиться красивее и комфортнее для жизни, и в него будут стремится попасть гости со всех уголков земли", - заметил президент. Все, кто приезжают в Сухум, всегда чувствуют себя уютно, и эта традиция навсегда будет закреплена за столицей Абхазии, сказал на праздничном концерте в честь Дня города Беслан Эшба. "Мы с гордостью можем говорить, что у нашего города многовековая история, у нашего города огромное количество объектов историко-культурного наследия, которые могут доказывать и демонстрировать нашу культуру, красоту, доброту и самое главное — многонациональность и многоконфессиональность", — отметил глава столицы.Ведущий вечера Алхас Манаргия напомнил, что в преддверие Дня города депутаты Сухумского городского собрания присвоили звание почетного гражданина Сухума директору РУСДРАМа Ираклию Хинтба. Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия вручил Хинтба удостоверение почетного гражданина столицы. Благодарственное письмо Администрации Сухума вручили начальнику Управления внутренних дел Астамуру Хагуш, за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Признательности за успехи в работе удостоились начальник Управления городским хозяйством Руслан Авидзба, начальник Управления культуры Наала Хашиг, ее заместитель Тимур Квеквескири, начальник Управления образования Астанда Таркил и начальник "Горстройпроекта" Астамур Пипия. Артисты абхазской эстрады и танцевальные коллективы выступили с концертной программой.

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сухум, день города сухум, администрация города сухум, абхазия