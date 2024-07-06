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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-sokol-v-dnr--1051604679.html
Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны. 06.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-06T15:30+0300
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны.Сокол — село к востоку от Соловьево. В треугольнике Сокол — Евгеновка — Восход ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки, но он расположен в низине и удобно простреливается. Освобождение этого района открывает путь к селам Прогресс и Волчье.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, днр, украина
министерство обороны рф, россия, днр, украина

Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

15:30 06.07.2024 (обновлено: 21:04 06.07.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Сокол — село к востоку от Соловьево. В треугольнике Сокол — Евгеновка — Восход ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки, но он расположен в низине и удобно простреливается. Освобождение этого района открывает путь к селам Прогресс и Волчье.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БпЛА Bayraktar на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23378 единиц специальной военной автомобильной техники.
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