https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-sokol-v-dnr--1051604679.html

Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны. 06.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-06T15:30+0300

2024-07-06T15:30+0300

2024-07-06T21:04+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны.Сокол — село к востоку от Соловьево. В треугольнике Сокол — Евгеновка — Восход ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки, но он расположен в низине и удобно простреливается. Освобождение этого района открывает путь к селам Прогресс и Волчье.Сводка Минобороны России:

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