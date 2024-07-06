https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/sofokl-na-abkhazskom-abkhazskiy-molodezhnyy-teatr-gotovitsya-k-premere-antigony--1051602057.html

Софокл на абхазском: Абхазский молодежный театр готовится к премьере "Антигоны"

Софокл на абхазском: Абхазский молодежный театр готовится к премьере "Антигоны"

Sputnik Абхазия

Режиссер Виктория Печерникова и сценограф, художник по костюмам Ульяна Еремина готовят премьеру в Абхазском государственном молодежном театре – постановку... 06.07.2024, Sputnik Абхазия

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В интервью радио Sputnik Печерникова рассказала, о чем будет предстоящая постановка, в чем особенность работы с абхазскими актерами и в целом – национальными театрами, как подготовиться к походу в театр и почему абхазский оказался таким сложным языком.

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