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Софокл на абхазском: Абхазский молодежный театр готовится к премьере "Антигоны"
Софокл на абхазском: Абхазский молодежный театр готовится к премьере "Антигоны"
Sputnik Абхазия
Режиссер Виктория Печерникова и сценограф, художник по костюмам Ульяна Еремина готовят премьеру в Абхазском государственном молодежном театре – постановку... 06.07.2024, Sputnik Абхазия
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В интервью радио Sputnik Печерникова рассказала, о чем будет предстоящая постановка, в чем особенность работы с абхазскими актерами и в целом – национальными театрами, как подготовиться к походу в театр и почему абхазский оказался таким сложным языком.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, культура, театр, абхазский государственный молодежный театр, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, культура, театр, абхазский государственный молодежный театр, видео

Софокл на абхазском: Абхазский молодежный театр готовится к премьере "Антигоны"

20:00 06.07.2024 (обновлено: 00:05 07.07.2024)
© Видео /Sputnik
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Режиссер Виктория Печерникова и сценограф, художник по костюмам Ульяна Еремина готовят премьеру в Абхазском государственном молодежном театре – постановку "Антигона" по пьесе Сафокла.
В интервью радио Sputnik Печерникова рассказала, о чем будет предстоящая постановка, в чем особенность работы с абхазскими актерами и в целом – национальными театрами, как подготовиться к походу в театр и почему абхазский оказался таким сложным языком.
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