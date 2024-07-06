https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/sukhum-i-donetsk-stali-gorodami-pobratimami-1051601218.html

Сухум и Донецк стали городами-побратимами

Сухум и Донецк стали городами-побратимами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин. 06.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-06T12:30+0300

2024-07-06T12:30+0300

2024-07-06T13:58+0300

в абхазии

абхазия

сухум

день города сухум

администрация города сухум

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/06/1051598438_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b8e8092f413ba1d998e1c9b053790838.jpg

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин. В документе говорится, что стороны признают и подчеркивают значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.День города Сухум ежегодно отмечается в первую субботу июля.

абхазия

сухум

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, день города сухум, администрация города сухум, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, россия