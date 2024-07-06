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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/sukhum-i-donetsk-stali-gorodami-pobratimami-1051601218.html
Сухум и Донецк стали городами-побратимами
Сухум и Донецк стали городами-побратимами
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин. 06.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин. В документе говорится, что стороны признают и подчеркивают значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.День города Сухум ежегодно отмечается в первую субботу июля.
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донецкая народная республика
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абхазия, сухум, день города сухум, администрация города сухум, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, россия
абхазия, сухум, день города сухум, администрация города сухум, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, россия

Сухум и Донецк стали городами-побратимами

12:30 06.07.2024 (обновлено: 13:58 06.07.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум и Донецк стали городами-побратимами
Сухум и Донецк стали городами-побратимами - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин.
В документе говорится, что стороны признают и подчеркивают значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.
День города Сухум ежегодно отмечается в первую субботу июля.
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