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Сухум и Донецк стали городами-побратимами
Сухум и Донецк стали городами-побратимами
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин. 06.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-06T12:30+0300
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин. В документе говорится, что стороны признают и подчеркивают значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.День города Сухум ежегодно отмечается в первую субботу июля.
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сухум
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абхазия, сухум, день города сухум, администрация города сухум, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, россия
абхазия, сухум, день города сухум, администрация города сухум, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, россия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин.
В документе говорится, что стороны признают и подчеркивают значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.
День города Сухум ежегодно отмечается в первую субботу июля.