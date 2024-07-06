https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/tsvizhba-ob-otkrytii-letnego-teatra-v-gagre-1051524435.html
Цвижба об открытии летнего театра в Гагре
Цвижба об открытии летнего театра в Гагре
Sputnik Абхазия
В Гагре после 30 лет заброшенности и простоя открывается летний театр. По замыслу авторов он станет городской арт-площадкой, местом притяжения всех, кто... 06.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-06T19:15+0300
2024-07-06T19:15+0300
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Барциц об открытии театра в Гагре
Sputnik Абхазия
Барциц об открытии театра в Гагре
В Гагре после 30 лет заброшенности и простоя открывается летний театр. По замыслу авторов он станет городской арт-площадкой, местом притяжения всех, кто интересуется искусством. Насколько сложно было восстановить объект, как он будет работать и какое значение имеет для Гагры, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель проекта, режиссер Владлена Цвижба.В театре показали исторический спектакль "Сны города Гагры". Постановка была иммерсивной — зрители надевали маски, перемещались, взаимодействовали с актерами. "Сны" были посвящены трем эпохам истории города — II веку до нашей эры, открытию климатической станции, связанной с именем принца Ольденбургского, и советскому периоду. Летний театр был заброшен все послевоенное время. Планируется, что спектакли там будут показывать регулярно. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, театр, гагра, аудио
подкасты, абхазия, театр, гагра, аудио
В Гагре после 30 лет заброшенности и простоя открывается летний театр. По замыслу авторов он станет городской арт-площадкой, местом притяжения всех, кто интересуется искусством. Насколько сложно было восстановить объект, как он будет работать и какое значение имеет для Гагры, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель проекта, режиссер Владлена Цвижба.
В театре показали исторический спектакль "Сны города Гагры". Постановка была иммерсивной — зрители надевали маски, перемещались, взаимодействовали с актерами. "Сны" были посвящены трем эпохам истории города — II веку до нашей эры, открытию климатической станции, связанной с именем принца Ольденбургского, и советскому периоду.
Летний театр был заброшен все послевоенное время. Планируется, что спектакли там будут показывать регулярно.