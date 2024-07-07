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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/1051604472.html
Многовековой праздник: Сухуму 2508 лет
Многовековой праздник: Сухуму 2508 лет
Sputnik Абхазия
День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. В этом году он выпал на 6 июля. 07.07.2024, Sputnik Абхазия
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День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. В этом году он выпал на 6 июля.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Многовековой праздник: Сухуму 2508 лет

13:58 07.07.2024
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День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. В этом году он выпал на 6 июля.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День города - радостное событие для всех сухумчан.

День города - радостное событие для всех сухумчан. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

День города - радостное событие для всех сухумчан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Отметить его приезжают гости из разных стран и регионов России.

Отметить его приезжают гости из разных стран и регионов России. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отметить его приезжают гости из разных стран и регионов России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной столицы звучит музыка...

На набережной столицы звучит музыка... - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной столицы звучит музыка...

© Sputnik / Томас Тхайцук

... и готовят угощения.

... и готовят угощения. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

... и готовят угощения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Попробовать национальные абхазские блюда может любой желающий.

Попробовать национальные абхазские блюда может любой желающий. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Попробовать национальные абхазские блюда может любой желающий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для юных сухумчан организовали множество активностей.

Для юных сухумчан организовали множество активностей. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для юных сухумчан организовали множество активностей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

От шахматного турнира до соревнований по брейк-дансу.

От шахматного турнира до соревнований по брейк-дансу. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

От шахматного турнира до соревнований по брейк-дансу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционной кульминацией праздника стал концерт.

Традиционной кульминацией праздника стал концерт. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционной кульминацией праздника стал концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты подготовили яркое и красочное представление.

Артисты подготовили яркое и красочное представление. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты подготовили яркое и красочное представление.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене перед колоннадой собралось множество зрителей.

На сцене перед колоннадой собралось множество зрителей. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене перед колоннадой собралось множество зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все они праздновали день рождения любимого города.

Все они праздновали день рождения любимого города. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все они праздновали день рождения любимого города.

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