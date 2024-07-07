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Многовековой праздник: Сухуму 2508 лет
Многовековой праздник: Сухуму 2508 лет
Sputnik Абхазия
День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. В этом году он выпал на 6 июля. 07.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-07T13:58+0300
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День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. В этом году он выпал на 6 июля.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия
Многовековой праздник: Сухуму 2508 лет
День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. В этом году он выпал на 6 июля.
© Sputnik / Томас Тхайцук
День города - радостное событие для всех сухумчан.
День города - радостное событие для всех сухумчан.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отметить его приезжают гости из разных стран и регионов России.
Отметить его приезжают гости из разных стран и регионов России.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На набережной столицы звучит музыка...
На набережной столицы звучит музыка...
© Sputnik / Томас Тхайцук
... и готовят угощения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Попробовать национальные абхазские блюда может любой желающий.
Попробовать национальные абхазские блюда может любой желающий.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для юных сухумчан организовали множество активностей.
Для юных сухумчан организовали множество активностей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
От шахматного турнира до соревнований по брейк-дансу.
От шахматного турнира до соревнований по брейк-дансу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционной кульминацией праздника стал концерт.
Традиционной кульминацией праздника стал концерт.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Артисты подготовили яркое и красочное представление.
Артисты подготовили яркое и красочное представление.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене перед колоннадой собралось множество зрителей.
На сцене перед колоннадой собралось множество зрителей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Все они праздновали день рождения любимого города.
Все они праздновали день рождения любимого города.