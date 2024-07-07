https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/1051604472.html

Многовековой праздник: Сухуму 2508 лет

Многовековой праздник: Сухуму 2508 лет

Sputnik Абхазия

День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. В этом году он выпал на 6 июля. 07.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-07T13:58+0300

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День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. В этом году он выпал на 6 июля.

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