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Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Sputnik Абхазия
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идеей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. 07.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-07T14:05+0300
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Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Sputnik Абхазия
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости.
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Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
14:05 07.07.2024 (обновлено: 14:06 07.07.2024)
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идеей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе.
Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.
Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян
.
Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России"
.