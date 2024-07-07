https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/krasnodarskiy-terruar-kak-vozrodilos-rossiyskoe-vinodelie-1051566632.html

Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие

Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие

Sputnik Абхазия

Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идеей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. 07.07.2024, Sputnik Абхазия

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Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие Sputnik Абхазия Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие

Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости.

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