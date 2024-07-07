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Ремонт дороги в Нижней Эшере завершится через несколько дней

Ремонт дороги в Нижней Эшере завершится через несколько дней

Sputnik Абхазия

Дорога в Нижней Эшере часто используется как объездная, если на республиканской трассе происходит ЧП. 07.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Ремонт дороги в Нижней Эшере завершится в течение трех-четырех дней, сообщает администрация Сухумского района.Сегодня на улице Лакоба идет укладка асфальтобетонной смеси. Протяженность дороги - 2,5 километров, ширина от 4,5 до 5 метров. Вдоль дороги расположено 40 домовладений. Работы финансируются из резервного фонда Кабмина.

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