https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/vlyublennyy-v-abkhazskuyu-dushu-rossiyskiy-rezhisser-budet-snimat-peredachi-ob-abkhazii-1051610826.html
Влюбленный в абхазскую душу: российский режиссер будет снимать передачи об Абхазии
Влюбленный в абхазскую душу: российский режиссер будет снимать передачи об Абхазии
Sputnik Абхазия
Режиссер, актер, путешественник Андрей И переехал в Абхазию и планирует снимать цикл телепередач "Родная Абхазия". 07.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-07T19:41+0300
2024-07-07T19:41+0300
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В интервью радио Sputnik режиссер рассказал, что его сподвигло переехать в республику, с чем он столкнулся при изучении истории Абхазии, какие у него планы и как он влюбился в особую абхазскую душу.Подробнее смотрите в нашем видео.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео
Влюбленный в абхазскую душу: российский режиссер будет снимать передачи об Абхазии
Режиссер, актер, путешественник Андрей И переехал в Абхазию и планирует снимать цикл телепередач "Родная Абхазия".
В интервью радио Sputnik режиссер рассказал, что его сподвигло переехать в республику, с чем он столкнулся при изучении истории Абхазии, какие у него планы и как он влюбился в особую абхазскую душу.
Подробнее смотрите в нашем видео.