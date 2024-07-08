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Десять лет дружбы: Вадим Мироненко рассказал о помощи Донбассу

Десять лет дружбы: Вадим Мироненко рассказал о помощи Донбассу

Sputnik Абхазия

Абхазия на протяжении десяти лет помогает жителям Донбасса, сказал руководитель Штаба помощи Донбассу в Абхазии Вадим Мироненко. 08.07.2024, Sputnik Абхазия

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"Естественно помощь оказывается, люди работают не за зарплату. Абхазия десять лет помогает, есть даже наши соотечественники, которые живут на территории Российской Федерации, они пытаются помочь. Люди звонят, интересуются, чем помочь и как", –подчеркнул он. По его словам, помощь жителям Донбасса носит адресный характер – существуют списки людей, это инвалиды детства, малоимущие семьи, которым нужна помощь. Также Штаб помощи Донбасса доставляет грузы для школ, которые находятся под их патронажем.Подробнее смотрите в видео.

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