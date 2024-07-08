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Десять лет дружбы: Вадим Мироненко рассказал о помощи Донбассу
Десять лет дружбы: Вадим Мироненко рассказал о помощи Донбассу
Sputnik Абхазия
Абхазия на протяжении десяти лет помогает жителям Донбасса, сказал руководитель Штаба помощи Донбассу в Абхазии Вадим Мироненко. 08.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-08T14:03+0300
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"Естественно помощь оказывается, люди работают не за зарплату. Абхазия десять лет помогает, есть даже наши соотечественники, которые живут на территории Российской Федерации, они пытаются помочь. Люди звонят, интересуются, чем помочь и как", –подчеркнул он. По его словам, помощь жителям Донбасса носит адресный характер – существуют списки людей, это инвалиды детства, малоимущие семьи, которым нужна помощь. Также Штаб помощи Донбасса доставляет грузы для школ, которые находятся под их патронажем.Подробнее смотрите в видео.
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абхазия, мультимедиа, видео, донбасс, видео
абхазия, мультимедиа, видео, донбасс, видео
Десять лет дружбы: Вадим Мироненко рассказал о помощи Донбассу
14:03 08.07.2024 (обновлено: 14:16 08.07.2024)
Абхазия на протяжении десяти лет помогает жителям Донбасса, сказал руководитель Штаба помощи Донбассу в Абхазии Вадим Мироненко.
"Естественно помощь оказывается, люди работают не за зарплату. Абхазия десять лет помогает, есть даже наши соотечественники, которые живут на территории Российской Федерации, они пытаются помочь. Люди звонят, интересуются, чем помочь и как", –подчеркнул он.
По его словам, помощь жителям Донбасса носит адресный характер – существуют списки людей, это инвалиды детства, малоимущие семьи, которым нужна помощь. Также Штаб помощи Донбасса доставляет грузы для школ, которые находятся под их патронажем.
Подробнее смотрите в видео.