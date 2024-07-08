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Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Артема Миносяна и Никиты Кейяна
Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Артема Миносяна и Никиты Кейяна
Sputnik Абхазия
На лечение двух мальчиков в сочинском нейрореабилитационном центре необходимо более полумиллиона рублей. 08.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-08T15:22+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Артема Миносяна и Никиты Кейяна. Диагноз обоих мальчиков — церебрастенический синдром с нарушением поведения с когнитивным дефицитом, резидуальная энцефалопатия и задержка речевого развития. Из-за этого они импульсивны, растерянны, им тяжело учиться, сложно писать и читать. Для того, чтобы Артем и Никита могли пройти лечение в нейрореабилитационном центре в Сочи, нужно собрать 502 600 рублей. В курс войдут приемы у врачей и психологов, нейрокоррекция, адаптивная физкультура, электроэнцефалография и многое другое. О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте фонда.
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абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Артема Миносяна и Никиты Кейяна
15:22 08.07.2024 (обновлено: 22:22 08.07.2024)
На лечение двух мальчиков в сочинском нейрореабилитационном центре необходимо более полумиллиона рублей.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Артема Миносяна и Никиты Кейяна.
Диагноз обоих мальчиков — церебрастенический синдром с нарушением поведения с когнитивным дефицитом, резидуальная энцефалопатия и задержка речевого развития.
Из-за этого они импульсивны, растерянны, им тяжело учиться, сложно писать и читать. Для того, чтобы Артем и Никита могли пройти лечение в нейрореабилитационном центре в Сочи, нужно собрать 502 600 рублей.
В курс войдут приемы у врачей и психологов, нейрокоррекция, адаптивная физкультура, электроэнцефалография и многое другое.
О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте фонда
.