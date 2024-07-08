https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/fond-ashana-otkryl-sbor-na-lechenie-artema-minosyana-i-nikity-keyyana-1051632987.html

Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Артема Миносяна и Никиты Кейяна

Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Артема Миносяна и Никиты Кейяна

Sputnik Абхазия

На лечение двух мальчиков в сочинском нейрореабилитационном центре необходимо более полумиллиона рублей. 08.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-08T15:22+0300

2024-07-08T15:22+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Артема Миносяна и Никиты Кейяна. Диагноз обоих мальчиков — церебрастенический синдром с нарушением поведения с когнитивным дефицитом, резидуальная энцефалопатия и задержка речевого развития. Из-за этого они импульсивны, растерянны, им тяжело учиться, сложно писать и читать. Для того, чтобы Артем и Никита могли пройти лечение в нейрореабилитационном центре в Сочи, нужно собрать 502 600 рублей. В курс войдут приемы у врачей и психологов, нейрокоррекция, адаптивная физкультура, электроэнцефалография и многое другое. О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте фонда.

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