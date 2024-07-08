https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/konferentsiya-po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-proydet-v-moskve-v-avguste-1051629174.html

Конференция по международной безопасности пройдет в Москве в августе

Конференция по международной безопасности пройдет в Москве в августе

Sputnik Абхазия

Московская конференция по международной безопасности ежегодно проводится Министерством обороны России. 08.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-08T12:27+0300

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россия

москва

министерство обороны рф

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. XII Московская конференция по международной безопасности пройдет 13 августа. На ней представители оборонных ведомств и международных организаций, эксперты и политологи обсудят ситуацию в мире и поделятся своими решениями по формированию новой архитектуры безопасности.Московская конференция по международной безопасности - ежегодное мероприятие, которое проводится в целях укрепления взаимодействия военных ведомств, поиска путей противодействия новым вызовам и угрозам.

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россия, москва, министерство обороны рф