https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/konferentsiya-po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-proydet-v-moskve-v-avguste-1051629174.html
Конференция по международной безопасности пройдет в Москве в августе
Конференция по международной безопасности пройдет в Москве в августе
Sputnik Абхазия
Московская конференция по международной безопасности ежегодно проводится Министерством обороны России. 08.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-08T12:27+0300
2024-07-08T12:27+0300
2024-07-08T15:27+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. XII Московская конференция по международной безопасности пройдет 13 августа. На ней представители оборонных ведомств и международных организаций, эксперты и политологи обсудят ситуацию в мире и поделятся своими решениями по формированию новой архитектуры безопасности.Московская конференция по международной безопасности - ежегодное мероприятие, которое проводится в целях укрепления взаимодействия военных ведомств, поиска путей противодействия новым вызовам и угрозам.
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россия, москва, министерство обороны рф
россия, москва, министерство обороны рф
Конференция по международной безопасности пройдет в Москве в августе
12:27 08.07.2024 (обновлено: 15:27 08.07.2024)
Московская конференция по международной безопасности ежегодно проводится Министерством обороны России.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. XII Московская конференция по международной безопасности пройдет 13 августа.
"Сегодня, в период становления многополярного мироустройства, очевидно, что только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества", - сказал министр обороны России Андрей Белоусов.
На ней представители оборонных ведомств и международных организаций, эксперты и политологи обсудят ситуацию в мире и поделятся своими решениями по формированию новой архитектуры безопасности.
Московская конференция по международной безопасности - ежегодное мероприятие, которое проводится в целях укрепления взаимодействия военных ведомств, поиска путей противодействия новым вызовам и угрозам.