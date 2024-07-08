https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/obschee-delo-kak-zhitelnitsa-abkhazii-uchastvovala-v-stroitelstve-bama-1050299053.html

Общее дело: как жительница Абхазии участвовала в строительстве БАМа

Общее дело: как жительница Абхазии участвовала в строительстве БАМа

Sputnik Абхазия

Пятьдесят лет назад, 8 июля 1974 года, начался основной этап строительства Байкало-Амурской магистрали. 08.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-08T15:00+0300

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видео

мультимедиа

абхазия

ссср

байкало-амурская магистраль

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На строительство Байкало-Амурской магистрали отправлялись со всех концов Советского Союза. Не стала исключением и Абхазия. Среди тружеников была и семья Авидзба – две сестры, Фирида и Рита, а также их брат Фридон. Фридон погиб в Мартовском наступлении во время Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году, Рита сейчас живет со своей семьей в России, и об истории участия в строительстве БАМа рассказала Фирида. По ее воспоминаниям, желающих поехать на "стройку века" было много, но брали не всех. Девушке повезло, поскольку у нее были документы, удостоверяющие ее образование – "машинист-тракторист широкого профиля". Она кормила рабочих, которые рубили лес, чтобы расчистить территорию для укладки рельсов, и даже сама садилась за руль трактора. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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