https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/obschee-delo-kak-zhitelnitsa-abkhazii-uchastvovala-v-stroitelstve-bama-1050299053.html
Общее дело: как жительница Абхазии участвовала в строительстве БАМа
Общее дело: как жительница Абхазии участвовала в строительстве БАМа
Sputnik Абхазия
Пятьдесят лет назад, 8 июля 1974 года, начался основной этап строительства Байкало-Амурской магистрали. 08.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-08T15:00+0300
2024-07-08T15:00+0300
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На строительство Байкало-Амурской магистрали отправлялись со всех концов Советского Союза. Не стала исключением и Абхазия. Среди тружеников была и семья Авидзба – две сестры, Фирида и Рита, а также их брат Фридон. Фридон погиб в Мартовском наступлении во время Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году, Рита сейчас живет со своей семьей в России, и об истории участия в строительстве БАМа рассказала Фирида. По ее воспоминаниям, желающих поехать на "стройку века" было много, но брали не всех. Девушке повезло, поскольку у нее были документы, удостоверяющие ее образование – "машинист-тракторист широкого профиля". Она кормила рабочих, которые рубили лес, чтобы расчистить территорию для укладки рельсов, и даже сама садилась за руль трактора. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, ссср, байкало-амурская магистраль, видео
видео, мультимедиа, абхазия, ссср, байкало-амурская магистраль, видео
Общее дело: как жительница Абхазии участвовала в строительстве БАМа
Пятьдесят лет назад, 8 июля 1974 года, начался основной этап строительства Байкало-Амурской магистрали.
На строительство Байкало-Амурской магистрали отправлялись со всех концов Советского Союза. Не стала исключением и Абхазия.
Среди тружеников была и семья Авидзба – две сестры, Фирида и Рита, а также их брат Фридон. Фридон погиб в Мартовском наступлении во время Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году, Рита сейчас живет со своей семьей в России, и об истории участия в строительстве БАМа рассказала Фирида.
По ее воспоминаниям, желающих поехать на "стройку века" было много, но брали не всех. Девушке повезло, поскольку у нее были документы, удостоверяющие ее образование – "машинист-тракторист широкого профиля".
Она кормила рабочих, которые рубили лес, чтобы расчистить территорию для укладки рельсов, и даже сама садилась за руль трактора.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.