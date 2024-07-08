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"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
Sputnik Абхазия
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" обзор наиболее интересных книг о моде от Ирины Турава и детальное обсуждение одного из лучших сериалов первой... 08.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-08T14:44+0300
2024-07-08T14:44+0300
2024-07-08T14:46+0300
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"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" обзор наиболее интересных книг о моде от Ирины Турава и детальное обсуждение одного из лучших сериалов первой половины 2024 года по мнению ведущих "Новый взгляд: революция стиля". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, книги, кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, книги, кино, аудио
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" обзор наиболее интересных книг о моде от Ирины Турава и детальное обсуждение одного из лучших сериалов первой половины 2024 года по мнению ведущих "Новый взгляд: революция стиля".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.