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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/ostorozhno-spoyler-moda-v-knigakh-i-kino--1051586061.html
"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
Sputnik Абхазия
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" обзор наиболее интересных книг о моде от Ирины Турава и детальное обсуждение одного из лучших сериалов первой... 08.07.2024, Sputnik Абхазия
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"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" обзор наиболее интересных книг о моде от Ирины Турава и детальное обсуждение одного из лучших сериалов первой половины 2024 года по мнению ведущих "Новый взгляд: революция стиля". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, книги, кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, книги, кино, аудио

"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино

14:44 08.07.2024 (обновлено: 14:46 08.07.2024)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": мода в книгах и кино
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В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" обзор наиболее интересных книг о моде от Ирины Турава и детальное обсуждение одного из лучших сериалов первой половины 2024 года по мнению ведущих "Новый взгляд: революция стиля".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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