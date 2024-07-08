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Печерникова о постановке "Антигона" в Молодежном театре: это про свободу

Печерникова о постановке "Антигона" в Молодежном театре: это про свободу

Sputnik Абхазия

Российский режиссер Виктория Печерникова в эфире радио Sputnik рассказала, почему для постановки в Абхазском государственном Молодежном театре выбрана пьеса... 08.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-08T10:29+0300

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Такие обстоятельства: Печерникова о постановке спектакля в Молодежном театре Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Печерникова о постановке спектакля в Молодежном театре

По приглашению Государственного Молодежного театра в Абхазию приехали режиссер Виктория Печерникова и сценограф и художник по костюмам Ульяна Еремина. Они работают над постановкой нового спектакля по пьесе французского драматурга Жана Ануя "Антигона"."Мне кажется, мы придумали очень интересное пространство, необычные костюмы. Это современная драматургия. Мы попробуем искать современных людей, современных персонажей... Я давно хочу поставить этот материал, я люблю эту пьесу. Мне показалось, что Антигона – персонаж известный, уже ушедший в миф греческий персонаж, другие персонажи, далекие от нас, из античности, из Греции, южные персонажи со своими эмоциями. Главное, что здесь есть, – это столкновение двух позиций. В общем, это про свободу", – рассказала Печерникова. Подробности слушайте в подкасте.

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