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Семь пар в Абхазии наградили медалями ко Дню семьи, любви и верности
Семь пар в Абхазии наградили медалями ко Дню семьи, любви и верности
Sputnik Абхазия
С 2009 года медалями в Абхазии были отмечены более 50 семейных пар. 08.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-08T18:26+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Семь семейных пар из Абхазии наградили медалями и грамотами в Посольстве России в День семьи, любви и верности. С праздником их поздравили посол России в республике Михаил Шургалин и глава представительства Россотрудничества Дмитрий Федотов. Награды были вручены:"Рекордсменом" среди награжденных стала пара Алексея и Валентины Вартикян. 2 апреля они отметили 61-ю годовщину свадьбы. Супруги - коренные сухумчане. Алексей Вартикян до 1978 года работал пилотом в аэропорту Бабыщиры, летчиком он мечтал быть еще со школьной скамьи. Мужчина награжден медалью "Ветеран труда". Валентина Вартикян была мастером по кройке и шитью. У пары есть сын и дочь, а еще четыре внука. День семьи, любви и верности был учрежден указом Владимира Путина в 2022 году в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.
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Семь пар в Абхазии наградили медалями ко Дню семьи, любви и верности
18:26 08.07.2024 (обновлено: 19:46 08.07.2024)
С 2009 года медалями в Абхазии были отмечены более 50 семейных пар.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Семь семейных пар из Абхазии наградили медалями и грамотами в Посольстве России в День семьи, любви и верности.
С праздником их поздравили посол России в республике Михаил Шургалин и глава представительства Россотрудничества Дмитрий Федотов.
Алексею и Валентине Вартикян, в браке 61 год.
Ивану и Валентине Багаевым, в браке 56 лет.
Юрию и Зинаиде Якушкиным, в браке 54 года.
Алексею и Валентине Папаскир, в браке 52 года.
Хачику и Нвард Минасян, в браке 52 года.
Шалве и Алле Читанава, в браке 51 год.
Виталию и Хатуне Смыр, в браке 33 года.
"Рекордсменом" среди награжденных стала пара Алексея и Валентины Вартикян. 2 апреля они отметили 61-ю годовщину свадьбы.
Супруги - коренные сухумчане. Алексей Вартикян до 1978 года работал пилотом в аэропорту Бабыщиры, летчиком он мечтал быть еще со школьной скамьи. Мужчина награжден медалью "Ветеран труда". Валентина Вартикян была мастером по кройке и шитью. У пары есть сын и дочь, а еще четыре внука.
День семьи, любви и верности был учрежден указом Владимира Путина в 2022 году в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.