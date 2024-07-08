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Семь пар в Абхазии наградили медалями ко Дню семьи, любви и верности

Семь пар в Абхазии наградили медалями ко Дню семьи, любви и верности

Sputnik Абхазия

С 2009 года медалями в Абхазии были отмечены более 50 семейных пар. 08.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-08T18:26+0300

2024-07-08T18:26+0300

2024-07-08T19:46+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Семь семейных пар из Абхазии наградили медалями и грамотами в Посольстве России в День семьи, любви и верности. С праздником их поздравили посол России в республике Михаил Шургалин и глава представительства Россотрудничества Дмитрий Федотов. Награды были вручены:"Рекордсменом" среди награжденных стала пара Алексея и Валентины Вартикян. 2 апреля они отметили 61-ю годовщину свадьбы. Супруги - коренные сухумчане. Алексей Вартикян до 1978 года работал пилотом в аэропорту Бабыщиры, летчиком он мечтал быть еще со школьной скамьи. Мужчина награжден медалью "Ветеран труда". Валентина Вартикян была мастером по кройке и шитью. У пары есть сын и дочь, а еще четыре внука. День семьи, любви и верности был учрежден указом Владимира Путина в 2022 году в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

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