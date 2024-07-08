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Военкор о подвиге российских военных в зоне СВО

Военкор о подвиге российских военных в зоне СВО

Sputnik Абхазия

Независимый репортер в Донбассе Павел Кукушкин в эфире радио Sputnik рассказал о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения СВО. 08.07.2024, Sputnik Абхазия

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Военкор о подвиге российских военных в зоне СВО Sputnik Абхазия Военкор о подвиге российских военных в зоне СВО

"Укронацисты с помощью квадрокоптера подожгли танк, экипаж серьезно ранило. Примчался командир роты, прыгнул в горящий танк и ночью выводил его из-под обстрелов", – рассказал Кукушкин. Слушайте подкаст.

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