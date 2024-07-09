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Амичба о противодействии незаконному обороту оружия

Амичба о противодействии незаконному обороту оружия

Sputnik Абхазия

Начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба в интервью радио Sputnik сообщил подробности координационного совещания руководителей... 09.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-09T17:17+0300

2024-07-09T17:17+0300

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Амичба о противодействии незаконному обороту оружия Sputnik Абхазия Амичба о противодействии незаконному обороту оружия

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Адгура Агрба было посвящено вопросам рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против общественной безопасности в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия за 2023 год. По итогам совещания было подготовлено постановление, которое будет разослано членам координационного совещания правоохранительных органов с учетом замечаний и предложений, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.С основным докладом на совещании выступил начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба.В интервью радио Sputnik он рассказал о деталях своего доклада и о принятых на совещании решениях. Слушайте подкаст.

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