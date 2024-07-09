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Амичба о противодействии незаконному обороту оружия
Амичба о противодействии незаконному обороту оружия
Sputnik Абхазия
Начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба в интервью радио Sputnik сообщил подробности координационного совещания руководителей... 09.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-09T17:17+0300
2024-07-09T17:17+0300
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Амичба о противодействии незаконному обороту оружия
Sputnik Абхазия
Амичба о противодействии незаконному обороту оружия
Координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Адгура Агрба было посвящено вопросам рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против общественной безопасности в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия за 2023 год. По итогам совещания было подготовлено постановление, которое будет разослано членам координационного совещания правоохранительных органов с учетом замечаний и предложений, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.С основным докладом на совещании выступил начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба.В интервью радио Sputnik он рассказал о деталях своего доклада и о принятых на совещании решениях. Слушайте подкаст.
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Амичба о противодействии незаконному обороту оружия
17:17 09.07.2024 (обновлено: 17:33 09.07.2024)
Начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба в интервью радио Sputnik сообщил подробности координационного совещания руководителей правоохранительных органов.
Координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Адгура Агрба было посвящено вопросам рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против общественной безопасности в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия за 2023 год. По итогам совещания было подготовлено постановление, которое будет разослано членам координационного совещания правоохранительных органов с учетом замечаний и предложений, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
С основным докладом на совещании выступил начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба.
В интервью радио Sputnik он рассказал о деталях своего доклада и о принятых на совещании решениях.