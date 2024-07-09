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Гицба о ситуации на дорогах Абхазии: вопрос национальной безопасности

Гицба о ситуации на дорогах Абхазии: вопрос национальной безопасности

Sputnik Абхазия

В Парламенте прошло заседание комитета по обороне и национальной безопасности, посвященное ситуации на дорогах. На встречу были приглашены представители МВД во... 09.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-09T10:07+0300

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Гицба о ситуации на дорогах Абхазии: вопрос национальной безопасности Sputnik Абхазия Гицба о ситуации на дорогах Абхазии: вопрос национальной безопасности

В Парламенте прошло заседание комитета по обороне и национальной безопасности, посвященное ситуации на дорогах. На встречу были приглашены представители МВД во главе с министром Робертом Киут. По итогам заседания депутаты сформировали рабочую группу, которая будет координировать взаимодействие Народного Собрания и органов внутренних дел. Какие еще меры были предложены и какого результата от них ожидают, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии Инар Гицба.Пять человек погибли в ДТП в Абхазии за прошедшую неделю, сказал глава МВД Роберт Киут на совещании в ГАИ.Большая часть из них — молодые люди, а причиной происшествий, в основном, было нетрезвое вождение, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По мнению депутата Инара Гицба, ситуация на дрогах – вопрос национальной безопасности, и необходимо принимать комплекс чрезвычайных мер."Депутаты будут участвовать в разработке и внедрении комплекса новых мер для того, чтобы обеспечить безопасность на дорогах, предотвратить аварии. Будет прямой и постоянный контакт с органами внутренних дел", – сказал Гицба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, парламент абхазии, участившиеся дтп в абхазии: факты и меры, дтп, аудио