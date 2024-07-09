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Процесс евроинтеграции Грузии заморожен
Процесс евроинтеграции Грузии заморожен
Sputnik Абхазия
По данным СВР, Вашингтон намерен обвинить в случившемся Москву и спровоцировать протесты, которые приведут к смене власти в Грузии. 09.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-09T11:11+0300
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СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского.По данным Службы внешней разведки России, США намерены добиться смены грузинской власти по итогам предстоящих выборов в Парламент. В основу лягут обвинения в том, что в ситуации виновата Москва. Ключевую роль сыграет президент Саломе Зурабишвили. Она даст интервью, в котором заявит, что в "деградации" переговоров по евроинтеграции виновато правительство, сблизившееся с Россией. Американские кураторы уже поручили грузинским оппозиционерам планировать протесты.
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грузия, ес, сша, новости
Процесс евроинтеграции Грузии заморожен
11:11 09.07.2024 (обновлено: 12:48 09.07.2024)
По данным СВР, Вашингтон намерен обвинить в случившемся Москву и спровоцировать протесты, которые приведут к смене власти в Грузии.
СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского.
Кроме того, из-за принятия закона об иноагентах ЕС заморозил выделенные для Минобороны Грузии 30 миллионов евро.
По данным Службы внешней разведки России, США намерены добиться смены грузинской власти по итогам предстоящих выборов в Парламент. В основу лягут обвинения в том, что в ситуации виновата Москва.
Ключевую роль сыграет президент Саломе Зурабишвили. Она даст интервью, в котором заявит, что в "деградации" переговоров по евроинтеграции виновато правительство, сблизившееся с Россией.
Американские кураторы уже поручили грузинским оппозиционерам планировать протесты.