https://sputnik-abkhazia.ru/20240709/protsess-evrointegratsii-gruzii-zamorozhen-1051636123.html

Процесс евроинтеграции Грузии заморожен

Процесс евроинтеграции Грузии заморожен

Sputnik Абхазия

По данным СВР, Вашингтон намерен обвинить в случившемся Москву и спровоцировать протесты, которые приведут к смене власти в Грузии. 09.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского.По данным Службы внешней разведки России, США намерены добиться смены грузинской власти по итогам предстоящих выборов в Парламент. В основу лягут обвинения в том, что в ситуации виновата Москва. Ключевую роль сыграет президент Саломе Зурабишвили. Она даст интервью, в котором заявит, что в "деградации" переговоров по евроинтеграции виновато правительство, сблизившееся с Россией. Американские кураторы уже поручили грузинским оппозиционерам планировать протесты.

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