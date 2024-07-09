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Рай для писателя: Юрий Поляков рассказал об отношении к Абхазии
Рай для писателя: Юрий Поляков рассказал об отношении к Абхазии
Sputnik Абхазия
Известный российский писатель, драматург, публицист, поэт Юрий Поляков дал интервью радио Sputnik Абхазия. 09.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-09T12:11+0300
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Юрий Поляков приехал в Абхазию на торжества, связанные с Днем Сухума, который отмечался 5 и 6 июля. По словам писателя, с республикой он связан с детских лет, сюда он приезжал с родителями каждый год. Ежегодная поездка в Абхазии было поездкой в рай, признается он. "Мы ждали целый год, готовились к поездке в Абхазию. Когда ты в одно место в течение многих лет едешь – обрастаешь друзьями, отношениями", – подчеркнул Поляков. Помимо праздничных мероприятий, был запланирован творческий вечер Юрия Полякова в Доме Москвы для ценителей русской литературы и современного культурного процесса в России.
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видео, мультимедиа, абхазия, культура, россия, видео
Рай для писателя: Юрий Поляков рассказал об отношении к Абхазии
12:11 09.07.2024 (обновлено: 13:04 09.07.2024)
Известный российский писатель, драматург, публицист, поэт Юрий Поляков дал интервью радио Sputnik Абхазия.
Юрий Поляков приехал в Абхазию на торжества, связанные с Днем Сухума, который отмечался 5 и 6 июля.
По словам писателя, с республикой он связан с детских лет, сюда он приезжал с родителями каждый год. Ежегодная поездка в Абхазии было поездкой в рай, признается он.
"Мы ждали целый год, готовились к поездке в Абхазию. Когда ты в одно место в течение многих лет едешь – обрастаешь друзьями, отношениями", – подчеркнул Поляков.
Помимо праздничных мероприятий, был запланирован творческий вечер Юрия Полякова в Доме Москвы для ценителей русской литературы и современного культурного процесса в России.