https://sputnik-abkhazia.ru/20240709/ray-dlya-pisatelya-yuriy-polyakov-rasskazal-ob-otnoshenii-k-abkhazii-1051601989.html

Рай для писателя: Юрий Поляков рассказал об отношении к Абхазии

Рай для писателя: Юрий Поляков рассказал об отношении к Абхазии

Sputnik Абхазия

Известный российский писатель, драматург, публицист, поэт Юрий Поляков дал интервью радио Sputnik Абхазия. 09.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-09T12:11+0300

2024-07-09T12:11+0300

2024-07-09T13:04+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

культура

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/09/1051637055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_375ffad2b8e47f4f9d92550dc12821c6.jpg

Юрий Поляков приехал в Абхазию на торжества, связанные с Днем Сухума, который отмечался 5 и 6 июля. По словам писателя, с республикой он связан с детских лет, сюда он приезжал с родителями каждый год. Ежегодная поездка в Абхазии было поездкой в рай, признается он. "Мы ждали целый год, готовились к поездке в Абхазию. Когда ты в одно место в течение многих лет едешь – обрастаешь друзьями, отношениями", – подчеркнул Поляков. Помимо праздничных мероприятий, был запланирован творческий вечер Юрия Полякова в Доме Москвы для ценителей русской литературы и современного культурного процесса в России.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, культура, россия, видео