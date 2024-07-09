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Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией
Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией
Sputnik Абхазия
Во время празднования Дня Сухума в Абхазии побывала делегация правительства Москвы, в составе которой был известный писатель, драматург, публицист и поэт Юрий... 09.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-09T12:52+0300
2024-07-09T12:52+0300
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Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией
Во время празднования Дня Сухума в Абхазии побывала делегация правительства Москвы, в составе которой был известный писатель, драматург, публицист и поэт Юрий Поляков. По словам писателя, с Абхазией он связан с детских лет, сюда он приезжал с родителями каждый год. Ежегодная поездка в Абхазии было поездкой в рай, признался он.Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией
12:52 09.07.2024 (обновлено: 12:53 09.07.2024)
Во время празднования Дня Сухума в Абхазии побывала делегация правительства Москвы, в составе которой был известный писатель, драматург, публицист и поэт Юрий Поляков.
По словам писателя, с Абхазией он связан с детских лет, сюда он приезжал с родителями каждый год. Ежегодная поездка в Абхазии было поездкой в рай, признался он.