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Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией

Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией

Sputnik Абхазия

Во время празднования Дня Сухума в Абхазии побывала делегация правительства Москвы, в составе которой был известный писатель, драматург, публицист и поэт Юрий... 09.07.2024, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией Sputnik Абхазия Взаимный интерес: писатель Поляков о своей связи с Абхазией

Во время празднования Дня Сухума в Абхазии побывала делегация правительства Москвы, в составе которой был известный писатель, драматург, публицист и поэт Юрий Поляков. По словам писателя, с Абхазией он связан с детских лет, сюда он приезжал с родителями каждый год. Ежегодная поездка в Абхазии было поездкой в рай, признался он.Слушайте подкаст.

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