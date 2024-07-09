Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240709/zhiloy-dom-sgorel-v-gagrskom-rayone-1051639020.html
Жилой дом сгорел в Гагрском районе
Жилой дом сгорел в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Пожар в жилом доме в селе Багрыпста загорелся вечером в понедельник, 8 июля. Причина возгорания неизвестна. 09.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-09T15:21+0300
2024-07-09T17:30+0300
в абхазии
абхазия
новости
гагрский район
пожар
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049898514_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7f0598beb5912574c821188bec9cdc60.jpg
СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Трехэтажный дом в селе Багрыпста Гагрского района сгорел полностью и не подлежит восстановлению, рассказал в интервью Sputnik глава администрации населенного пункта Отар Аршба. По его словам, пламя было неконтролируемым. По его словам, в советское время сгоревший дом был профсоюзным общежитием, здание было построено в 1938 году. Несущая часть и конструкция были сделаны из дерева. Здание числилось на балансе пансионата "Багрипш"."То есть это ведомственное здание, а не государственный объект. В доме проживал один человек, он не пострадал. Мы ему будем помогать с местом жительства, сегодня-завтра решим этот вопрос", – подчеркнул Отар Аршба. Он также отметил, что сейчас специалисты занимаются выяснением обстоятельств пожара.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049898514_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_690875521f032c61cc868176c70fc0c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, гагрский район, пожар
абхазия, новости, гагрский район, пожар

Жилой дом сгорел в Гагрском районе

15:21 09.07.2024 (обновлено: 17:30 09.07.2024)
© Sputnik / Леон Адлейба Пожар в Национальной картинной галерее
Пожар в Национальной картинной галерее - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2024
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться
Пожар в жилом доме в селе Багрыпста загорелся вечером в понедельник, 8 июля. Причина возгорания неизвестна.
СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Трехэтажный дом в селе Багрыпста Гагрского района сгорел полностью и не подлежит восстановлению, рассказал в интервью Sputnik глава администрации населенного пункта Отар Аршба.
По его словам, пламя было неконтролируемым.

"Работали четыре пожарных расчета, они следили, чтобы не пострадали здания, которые стоят совсем рядом", – добавил он.

По его словам, в советское время сгоревший дом был профсоюзным общежитием, здание было построено в 1938 году. Несущая часть и конструкция были сделаны из дерева. Здание числилось на балансе пансионата "Багрипш".
"То есть это ведомственное здание, а не государственный объект. В доме проживал один человек, он не пострадал. Мы ему будем помогать с местом жительства, сегодня-завтра решим этот вопрос", – подчеркнул Отар Аршба.
Он также отметил, что сейчас специалисты занимаются выяснением обстоятельств пожара.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0