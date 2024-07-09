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Жилой дом сгорел в Гагрском районе

Жилой дом сгорел в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

Пожар в жилом доме в селе Багрыпста загорелся вечером в понедельник, 8 июля. Причина возгорания неизвестна. 09.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-09T15:21+0300

2024-07-09T15:21+0300

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СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Трехэтажный дом в селе Багрыпста Гагрского района сгорел полностью и не подлежит восстановлению, рассказал в интервью Sputnik глава администрации населенного пункта Отар Аршба. По его словам, пламя было неконтролируемым. По его словам, в советское время сгоревший дом был профсоюзным общежитием, здание было построено в 1938 году. Несущая часть и конструкция были сделаны из дерева. Здание числилось на балансе пансионата "Багрипш"."То есть это ведомственное здание, а не государственный объект. В доме проживал один человек, он не пострадал. Мы ему будем помогать с местом жительства, сегодня-завтра решим этот вопрос", – подчеркнул Отар Аршба. Он также отметил, что сейчас специалисты занимаются выяснением обстоятельств пожара.

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