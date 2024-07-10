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Геоботаники СПбГУ предупредили об угрозе исчезновения естественной флоры Абхазии
Геоботаники СПбГУ предупредили об угрозе исчезновения естественной флоры Абхазии
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Естественная флора Абхазии может оказаться под угрозой исчезновения из-за азиатских дубов, предупредили геоботаники... 10.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Естественная флора Абхазии может оказаться под угрозой исчезновения из-за азиатских дубов, предупредили геоботаники Санкт-Петербургского университета.Исследования опубликованы в Russian Journal of Biological Invasions.На черноморском побережье Абхазии проходят сразу три климатические границы, создающие уникальные возможности для выращивания растений, в том числе экзотических. При этом предгорья Абхазии являются уникальным флористическим комплексом, где присутствует множество реликтовых и редких видов. Ученые обнаружили, что ввезенные в республику XIX-XX веках растения из-за изменений климата начали негативно влиять на виды местной флоры, подавлять и вытеснять их.Так, геоботаники СПбГУ исследовали поведение дуба мирзинолистного, который широко распространился на некоторых склонах гор Абхазии в последние 20 лет.Опасность представляют также декоративное растение золотарник канадский и американский кустарник бакхарис лебедолистный.Для решения проблемы ученые предлагают активно мониторить территории и моделировать поведение ввезенных деревьев.
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природа, россия, абхазия, леса, растения, ученые, наука
Геоботаники СПбГУ предупредили об угрозе исчезновения естественной флоры Абхазии
18:15 10.07.2024 (обновлено: 20:52 10.07.2024)
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Естественная флора Абхазии может оказаться под угрозой исчезновения из-за азиатских дубов, предупредили геоботаники Санкт-Петербургского университета.
Исследования опубликованы в Russian Journal of Biological Invasions.
На черноморском побережье Абхазии проходят сразу три климатические границы, создающие уникальные возможности для выращивания растений, в том числе экзотических. При этом предгорья Абхазии являются уникальным флористическим комплексом, где присутствует множество реликтовых и редких видов.
Ученые обнаружили, что ввезенные в республику XIX-XX веках растения из-за изменений климата начали негативно влиять на виды местной флоры, подавлять и вытеснять их.
Так, геоботаники СПбГУ исследовали поведение дуба мирзинолистного, который широко распространился на некоторых склонах гор Абхазии в последние 20 лет.
"Это вечнозеленое дерево может достигать 20 метров в высоту и плотно накрывать обширной кроной территорию под собой, создавая тень для других растений. Мы заметили агрессивное влияние дубов на соседние территории и исследовали этот процесс. Оказалось, что в настоящее время растение значительно расширяет зону своего влияния и вытесняет представителей местной флоры", - рассказала автор исследования, доцент кафедры геоботаники СПбГУ Ирина Антонова.
Опасность представляют также декоративное растение золотарник канадский и американский кустарник бакхарис лебедолистный.
Для решения проблемы ученые предлагают активно мониторить территории и моделировать поведение ввезенных деревьев.