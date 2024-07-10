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Геоботаники СПбГУ предупредили об угрозе исчезновения естественной флоры Абхазии

Геоботаники СПбГУ предупредили об угрозе исчезновения естественной флоры Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Естественная флора Абхазии может оказаться под угрозой исчезновения из-за азиатских дубов, предупредили геоботаники... 10.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Естественная флора Абхазии может оказаться под угрозой исчезновения из-за азиатских дубов, предупредили геоботаники Санкт-Петербургского университета.Исследования опубликованы в Russian Journal of Biological Invasions.На черноморском побережье Абхазии проходят сразу три климатические границы, создающие уникальные возможности для выращивания растений, в том числе экзотических. При этом предгорья Абхазии являются уникальным флористическим комплексом, где присутствует множество реликтовых и редких видов. Ученые обнаружили, что ввезенные в республику XIX-XX веках растения из-за изменений климата начали негативно влиять на виды местной флоры, подавлять и вытеснять их.Так, геоботаники СПбГУ исследовали поведение дуба мирзинолистного, который широко распространился на некоторых склонах гор Абхазии в последние 20 лет.Опасность представляют также декоративное растение золотарник канадский и американский кустарник бакхарис лебедолистный.Для решения проблемы ученые предлагают активно мониторить территории и моделировать поведение ввезенных деревьев.

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природа, россия, абхазия, леса, растения, ученые, наука