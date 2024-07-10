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Реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара планируют завершить к октябрю
Реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара планируют завершить к октябрю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. На реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара направлено 219 миллионов рублей из российской Инвестпрограммы. 10.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-10T14:00+0300
2024-07-10T14:00+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. На реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара направлено 219 миллионов рублей из российской Инвестпрограммы.Раньше поездка в этом направлении занимала до 1,5 часа на внедорожнике, сейчас – 30 минут.Асфальт, по словам Цвижба, укладывают толщиной 9 сантиметров в два слоя. Проект начался в мае прошлого года и его планируют завершить с опережением в октябре 2024 года.
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ткуарчальский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
ткуарчальский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
Реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара планируют завершить к октябрю
14:00 10.07.2024 (обновлено: 16:05 10.07.2024)
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. На реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара направлено 219 миллионов рублей из российской Инвестпрограммы.
По словам инженера технадзора Управления капитального строительства Темура Цвижба, на данный момент выполнено 70% работ. Участок дороги, который затруднял проезд для местных жителей и туристов, составляет более 15 километров при ширине 6 метров.
Раньше поездка в этом направлении занимала до 1,5 часа на внедорожнике, сейчас – 30 минут.
Асфальт, по словам Цвижба, укладывают толщиной 9 сантиметров в два слоя. Проект начался в мае прошлого года и его планируют завершить с опережением в октябре 2024 года.