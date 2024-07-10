https://sputnik-abkhazia.ru/20240710/rekonstruktsiyu-dorogi-tkuarchal-akarmara-planiruyut-zavershit-k-oktyabryu-1051645549.html

Реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара планируют завершить к октябрю

Реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара планируют завершить к октябрю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. На реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара направлено 219 миллионов рублей из российской Инвестпрограммы. 10.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-10T14:00+0300

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абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. На реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара направлено 219 миллионов рублей из российской Инвестпрограммы.Раньше поездка в этом направлении занимала до 1,5 часа на внедорожнике, сейчас – 30 минут.Асфальт, по словам Цвижба, укладывают толщиной 9 сантиметров в два слоя. Проект начался в мае прошлого года и его планируют завершить с опережением в октябре 2024 года.

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Sputnik Абхазия

ткуарчальский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии