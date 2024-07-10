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Взаимный интерес: режиссер Андрей И о планах на творчество в Абхазии
Взаимный интерес: режиссер Андрей И о планах на творчество в Абхазии
Sputnik Абхазия
Российский режиссер Андрей И планирует снять цикл телепередач "Родная Абхазия" и открыть в республике детскую телестудию. В эфире радио Sputnik И рассказал... 10.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-10T13:41+0300
2024-07-10T13:41+0300
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Режиссер Хорошев о планах на творчество в Абхазии
Sputnik Абхазия
Режиссер Хорошев о планах на творчество в Абхазии
Российский режиссер Андрей И планирует снять цикл телепередач "Родная Абхазия" и открыть в республике детскую телестудию. В эфире радио Sputnik И рассказал, что бывал во многих странах, но нигде не испытывал желания остаться. А в Абхазии его покорили доверчивые и открытые люди.Слушайте подкаст. Андрей И (настоящая фамилия — Хорошев – прим.), советский и российский режиссер, актер, сценарист, телеведущий. Ранее он снимал фильмы о Великой Абхазской стене и озере Рица.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, кино, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, кино, аудио
Взаимный интерес: режиссер Андрей И о планах на творчество в Абхазии
13:41 10.07.2024 (обновлено: 13:42 10.07.2024)
Российский режиссер Андрей И планирует снять цикл телепередач "Родная Абхазия" и открыть в республике детскую телестудию. В эфире радио Sputnik И рассказал, что бывал во многих странах, но нигде не испытывал желания остаться. А в Абхазии его покорили доверчивые и открытые люди.
Андрей И (настоящая фамилия — Хорошев – прим.), советский и российский режиссер, актер, сценарист, телеведущий. Ранее он снимал фильмы о Великой Абхазской стене и озере Рица.