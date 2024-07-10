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Взаимный интерес: режиссер Андрей И о планах на творчество в Абхазии

Взаимный интерес: режиссер Андрей И о планах на творчество в Абхазии

Sputnik Абхазия

Российский режиссер Андрей И планирует снять цикл телепередач "Родная Абхазия" и открыть в республике детскую телестудию. В эфире радио Sputnik И рассказал... 10.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-10T13:41+0300

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Режиссер Хорошев о планах на творчество в Абхазии Sputnik Абхазия Режиссер Хорошев о планах на творчество в Абхазии

Российский режиссер Андрей И планирует снять цикл телепередач "Родная Абхазия" и открыть в республике детскую телестудию. В эфире радио Sputnik И рассказал, что бывал во многих странах, но нигде не испытывал желания остаться. А в Абхазии его покорили доверчивые и открытые люди.Слушайте подкаст. Андрей И (настоящая фамилия — Хорошев – прим.), советский и российский режиссер, актер, сценарист, телеведущий. Ранее он снимал фильмы о Великой Абхазской стене и озере Рица.

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