https://sputnik-abkhazia.ru/20240710/zavershena-restavratsiya-fontana-na-sukhumskoy-gore-1051645386.html

Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе

Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе, стоимость проекта составила более пяти миллионов рублей. 10.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе, стоимость проекта составила более пяти миллионов рублей.Как рассказал "Апсныпресс" замдиректора "Горстройпроекта" Инал Тарба, работы проводили в несколько этапов:На смотровой площадке на Сухумской горе заменили 325 квадратных метров тротуарной плитки. На это потратили почти 2,5 миллиона рублей.

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Sputnik Абхазия

сухум, администрация города сухум, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия