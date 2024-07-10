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Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе
Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе, стоимость проекта составила более пяти миллионов рублей. 10.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе, стоимость проекта составила более пяти миллионов рублей.Как рассказал "Апсныпресс" замдиректора "Горстройпроекта" Инал Тарба, работы проводили в несколько этапов:На смотровой площадке на Сухумской горе заменили 325 квадратных метров тротуарной плитки. На это потратили почти 2,5 миллиона рублей.
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сухум, администрация города сухум, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия
сухум, администрация города сухум, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия
Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе
15:00 10.07.2024 (обновлено: 16:05 10.07.2024)
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Завершена реставрация фонтана на Сухумской горе, стоимость проекта составила более пяти миллионов рублей.
Как рассказал "Апсныпресс" замдиректора "Горстройпроекта" Инал Тарба, работы проводили в несколько этапов:
было построено здание насосной станции,
установлено оборудование для циркуляции воды,
заменены водопроводные трубы,
внутри чаши фонтана проведена подсветка,
территория вокруг фонтана облагорожена.
На смотровой площадке на Сухумской горе заменили 325 квадратных метров тротуарной плитки. На это потратили почти 2,5 миллиона рублей.