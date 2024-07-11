https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/belorussko-kitayskie-manevry-u-granitsy-s-polshey-isportili-nato-yubiley-1051649607.html

Белорусско-китайские маневры у границы с Польшей испортили НАТО "юбилей"

Белорусско-китайские маневры у границы с Польшей испортили НАТО "юбилей"

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 11.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-11T09:00+0300

2024-07-11T09:00+0300

2024-07-11T11:08+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательСовместные антитеррористические учения вооруженных сил Беларуси и Китая вблизи польской границы проходят впервые и весьма беспокоят коллективный Запад. Пока США и НАТО планируют "окружить" КНР с востока, Народно-освободительная армия Китая в Республике Беларусь совершенствует свои оперативно-боевые возможности демилитаризации агрессивного альянса в Европе.Запад с тревогой отреагировал на появление военно-транспортной авиации КНР на авиабазе Барановичи и совместные 11-дневные белорусско-китайские войсковые маневры – в непосредственной близости от границ НАТО в Европе. Накануне "юбилейного" саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне. И всего через несколько дней после принятия Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Предполагается, что Минск расширит военные отношения с Пекином, и маневры "Атакующий сокол" с участием китайских войск станут первыми в серии подобных.Издание The War Zone отметило, что китайские солдаты в Беларуси "добавляют новую динамику" к ситуации в Европе, где доминирует война на Украине. Более того: "Наличие китайских войск на маневрах в Европе, и особенно так близко к Польше, посылает сигнал НАТО и другим, что Пекин готов принять участие в военных проблемах континента".Американский журнал Military Watch констатировал: "Развертывание знаменует собой важную веху в эскалации напряженности между Китаем и НАТО". Ранее присутствие сил НОАК в Европе было "крайне ограниченным", за исключением весны 2022 года, когда шесть военно-транспортных самолетов Y-20 оперативно перебросили из Китая в Сербию зенитные ракетные комплексы средней дальности HQ-22.Заметим, войска РБ и прежде взаимодействовали с коллегами в рамках двусторонних маневров на территории КНР, а также на Дальнем Востоке РФ – в ходе многосторонних учений "Восток" с участием Китая, Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа и Сирии, в августе 2022 года.Безнаказанность Запада – в прошломНачало учений "Атакующий сокол" совпало с беспрецедентной критикой МИД КНР действий Североатлантического альянса, который "создает чрезвычайно высокие риски безопасности во всем мире", использует "китайскую угрозу" как предлог для продвижения в АТР, и повышения региональной напряженности. На фоне безрассудной, длительной прокси-войны США и НАТО с Россией на украинском ТВД Минск и Пекин способны приготовить "большой сюрприз", на случай прорыва войск альянса на территорию Беларуси, Союзного государства, в зону ШОС.Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил РБ Павел Муравейко заявил, что у границ республики со странами ЕС сосредоточены 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч военнослужащих (преимущественно американских) со штатным вооружением и бронетехникой, и это беспокоит Минск. Однако безнаказанность Запада осталась в прошлом (вспоминаем афганских талибов и йеменских хуситов). У границы с Польшей в конце июня развернут дивизион могущественных белорусских РСЗО "Полонез". И учения под Брестом "позволят заложить основу для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск". Между тем, западный рейтинг военной мощи Global Firepower отводит Китаю третье место в мире (после РФ и США), а по численности действующих военнослужащих – более 2 млн – первое место.Делегация Главного управления подготовки и управления Центрального военного совета КНР находилась в Минске 6 – 8 июля, обсуждали взаимодействие в подготовке военных кадров. Военное сотрудничество РБ и КНР заметно активизировалось в августе 2023 года, когда в Беларусь с официальным визитом впервые прибыл китайский министр обороны Ли Шанфу. Одним из убедительных результатов совместных военных программ РБ и КНР на Западе считают систему "Полонез-М" дальностью до 300 км. Китай и Россия – ведущие технологические и торговые союзники Беларуси в многолетней экономической войне с Западом. С другой стороны, эффективное военное и военно-техническое сотрудничество Минска, Москвы и Пекина в немалой степени способствовало двум значительным победам России над НАТО – экономической и дипломатической, да и военная победа – не за горами. Успех российской специальной военной операции на Украине приближает формирование прочного многополярного мира, международной системы равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, китай, белоруссия, нато