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Более 12,3 миллиона рублей собрал фонд "Ашана" на лечение детей в 2023 году
Более 12,3 миллиона рублей собрал фонд "Ашана" на лечение детей в 2023 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 12,3 миллиона рублей собрал культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей в 2023 году. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T20:00+0300
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в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
дети
общество
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 12,3 миллиона рублей собрал культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей в 2023 году. Сегодня прошло ежегодное отчетное собрание организации. За год было оплачено 70 курсов лечения более 60 подопечным, проведено 22 благотворительные акции. По словам руководителя Мактины Джинджолия, фонд "Ашана" чаще всего сотрудничает с врачами из России и Армении, среди них травматологи, хирурги, детские неврологи и психиатры. Она подчеркнула важность проекта "Здоровое поколение". реализуемого совместно с Минздравом Абхазии. В марте и августе прошлого года врач-ортопед Овсеп Даниелян в рамках проекта осмотрел 240 детей, были сняты слепки и заказаны ортезы 15 детям. В феврале и августе специалисты из Детского нейрореабилитационного центра "Импульс" осмотрели 35 детей, 8 из них отправлены на лечение. "Важно отметить, что прежде чем пригласить специалистов из области медицины к нам в Абхазию, мы мониторим ситуацию с разных сторон: изучаем, в каких специалистах наблюдается дефицит, исходим из запросов родителей наших подопечных", — добавила Джинджолия.
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культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, общество, абхазия, медицина
культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, общество, абхазия, медицина
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 12,3 миллиона рублей собрал культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей в 2023 году.
Сегодня прошло ежегодное отчетное собрание организации.
За год было оплачено 70 курсов лечения более 60 подопечным, проведено 22 благотворительные акции.
Всего за 12 лет работы собрано 107,6 миллиона рублей. Оплачено 624 курса лечения 430 детям, проведено более 260 благотворительных акций.
По словам руководителя Мактины Джинджолия, фонд "Ашана" чаще всего сотрудничает с врачами из России и Армении, среди них травматологи, хирурги, детские неврологи и психиатры.
Она подчеркнула важность проекта "Здоровое поколение". реализуемого совместно с Минздравом Абхазии.
В марте и августе прошлого года врач-ортопед Овсеп Даниелян в рамках проекта осмотрел 240 детей, были сняты слепки и заказаны ортезы 15 детям.
В феврале и августе специалисты из Детского нейрореабилитационного центра "Импульс" осмотрели 35 детей, 8 из них отправлены на лечение.
"Важно отметить, что прежде чем пригласить специалистов из области медицины к нам в Абхазию, мы мониторим ситуацию с разных сторон: изучаем, в каких специалистах наблюдается дефицит, исходим из запросов родителей наших подопечных", — добавила Джинджолия.