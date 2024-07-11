Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/bolee-123-milliona-rubley-sobral-fond-ashana-na-lechenie-detey-v-2023-godu-1051658307.html
Более 12,3 миллиона рублей собрал фонд "Ашана" на лечение детей в 2023 году
Более 12,3 миллиона рублей собрал фонд "Ашана" на лечение детей в 2023 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 12,3 миллиона рублей собрал культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей в 2023 году. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T20:00+0300
2024-07-11T20:21+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
дети
общество
абхазия
медицина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0b/1051657597_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c8bb5d32d177ad46fdc23070281981b4.jpg
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 12,3 миллиона рублей собрал культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей в 2023 году. Сегодня прошло ежегодное отчетное собрание организации. За год было оплачено 70 курсов лечения более 60 подопечным, проведено 22 благотворительные акции. По словам руководителя Мактины Джинджолия, фонд "Ашана" чаще всего сотрудничает с врачами из России и Армении, среди них травматологи, хирурги, детские неврологи и психиатры. Она подчеркнула важность проекта "Здоровое поколение". реализуемого совместно с Минздравом Абхазии. В марте и августе прошлого года врач-ортопед Овсеп Даниелян в рамках проекта осмотрел 240 детей, были сняты слепки и заказаны ортезы 15 детям. В феврале и августе специалисты из Детского нейрореабилитационного центра "Импульс" осмотрели 35 детей, 8 из них отправлены на лечение. "Важно отметить, что прежде чем пригласить специалистов из области медицины к нам в Абхазию, мы мониторим ситуацию с разных сторон: изучаем, в каких специалистах наблюдается дефицит, исходим из запросов родителей наших подопечных", — добавила Джинджолия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0b/1051657597_153:0:1113:720_1920x0_80_0_0_0622f1c1e1e9d82ad06b1dee20fad773.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, общество, абхазия, медицина
культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, общество, абхазия, медицина

Более 12,3 миллиона рублей собрал фонд "Ашана" на лечение детей в 2023 году

20:00 11.07.2024 (обновлено: 20:21 11.07.2024)
© Sputnik / Бадрак Авидзба"Ашана" подводит итоги
Ашана подводит итоги - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Подписаться
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 12,3 миллиона рублей собрал культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей в 2023 году.
Сегодня прошло ежегодное отчетное собрание организации.
За год было оплачено 70 курсов лечения более 60 подопечным, проведено 22 благотворительные акции.
Всего за 12 лет работы собрано 107,6 миллиона рублей. Оплачено 624 курса лечения 430 детям, проведено более 260 благотворительных акций.
По словам руководителя Мактины Джинджолия, фонд "Ашана" чаще всего сотрудничает с врачами из России и Армении, среди них травматологи, хирурги, детские неврологи и психиатры.
Она подчеркнула важность проекта "Здоровое поколение". реализуемого совместно с Минздравом Абхазии.
В марте и августе прошлого года врач-ортопед Овсеп Даниелян в рамках проекта осмотрел 240 детей, были сняты слепки и заказаны ортезы 15 детям.
В феврале и августе специалисты из Детского нейрореабилитационного центра "Импульс" осмотрели 35 детей, 8 из них отправлены на лечение.
"Важно отметить, что прежде чем пригласить специалистов из области медицины к нам в Абхазию, мы мониторим ситуацию с разных сторон: изучаем, в каких специалистах наблюдается дефицит, исходим из запросов родителей наших подопечных", — добавила Джинджолия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0