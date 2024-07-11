https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/bolee-27-millionov-rubley-napravleno-na-osnaschenie-onkologicheskogo-tsentra-abkhazii-1051658021.html

Более 27 миллионов рублей направлено на оснащение онкологического центра Абхазии

Более 27 миллионов рублей направлено на оснащение онкологического центра Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 27 миллионов рублей направлено из республиканского бюджета на оснащение онкологического центра Абхазии. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

минздрав абхазии

медицина

национальный онкологический центр абхазии

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 27 миллионов рублей направлено из республиканского бюджета на оснащение онкологического центра Абхазии. Главврач медучреждения Нарт Гамгия сообщил министру здравоохранения Эдуарду Бутба, что эндоскопическая операционная полностью укомплектована ранее закупленным высокотехнологическим оборудованием: Минздррав также передал онкоцентру служебный автомобиль, приобретенный на средства из резервного фонда президента. "Служебного автомобиля у нас никогда не было, он был крайне необходим для работы. Вся логистика в послевоенное время лежала на наших личных автомобилях, что было крайне неудобно, теперь эта проблема, благодаря поддержке руководства, решена", — сказал Гамгия.

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минздрав абхазии, медицина, национальный онкологический центр абхазии, абхазия