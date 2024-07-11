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Более 27 миллионов рублей направлено на оснащение онкологического центра Абхазии
Более 27 миллионов рублей направлено на оснащение онкологического центра Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 27 миллионов рублей направлено из республиканского бюджета на оснащение онкологического центра Абхазии. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T17:10+0300
2024-07-11T17:10+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 27 миллионов рублей направлено из республиканского бюджета на оснащение онкологического центра Абхазии. Главврач медучреждения Нарт Гамгия сообщил министру здравоохранения Эдуарду Бутба, что эндоскопическая операционная полностью укомплектована ранее закупленным высокотехнологическим оборудованием: Минздррав также передал онкоцентру служебный автомобиль, приобретенный на средства из резервного фонда президента. "Служебного автомобиля у нас никогда не было, он был крайне необходим для работы. Вся логистика в послевоенное время лежала на наших личных автомобилях, что было крайне неудобно, теперь эта проблема, благодаря поддержке руководства, решена", — сказал Гамгия.
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минздрав абхазии, медицина, национальный онкологический центр абхазии, абхазия
минздрав абхазии, медицина, национальный онкологический центр абхазии, абхазия
Более 27 миллионов рублей направлено на оснащение онкологического центра Абхазии
17:10 11.07.2024 (обновлено: 20:06 11.07.2024)
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 27 миллионов рублей направлено из республиканского бюджета на оснащение онкологического центра Абхазии.
Главврач медучреждения Нарт Гамгия сообщил министру здравоохранения Эдуарду Бутба, что эндоскопическая операционная полностью укомплектована ранее закупленным высокотехнологическим оборудованием:
эндоскопической стойкой для выполнения лапароскопических и торакоскопических хирургических вмешательств,
энергетической платформой со встроенной функцией бескровной хирургии,
многофункциональным операционным столом,
бестеневыми операционными лампами,
системой обогрева пациента,
современным аппаратом ИВЛ со встроенной функцией севафлуранового наркоза.
Минздррав также передал онкоцентру служебный автомобиль, приобретенный на средства из резервного фонда президента.
"Служебного автомобиля у нас никогда не было, он был крайне необходим для работы. Вся логистика в послевоенное время лежала на наших личных автомобилях, что было крайне неудобно, теперь эта проблема, благодаря поддержке руководства, решена", — сказал Гамгия.