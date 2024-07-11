https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/kabmin-abkhazii-utverdil-novye-tarify-na-prisoedinenie-elektroustanovok-k-elektrosetyam-1051657066.html
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям в зависимости от категории абонентов. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T16:00+0300
2024-07-11T16:00+0300
2024-07-11T17:49+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроснабжение
абхазия
кабмин абхазии
экономика
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям в зависимости от категории абонентов. Физические лица при потреблении электроэнергии для коммунально-бытовых нужд на напряжение 0,4 кВт будут платить: Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, будут платить: Физические лица при присоединении электроустановок на напряжение свыше 6 кВт будут платить 1 000 рублей за 1 кВт — не более 63 кВт. Освобождаются от платы: Коэффициент 0,5, понижающий тариф, вводится для:
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электроснабжение, абхазия, кабмин абхазии, экономика
электроснабжение, абхазия, кабмин абхазии, экономика
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям
16:00 11.07.2024 (обновлено: 17:49 11.07.2024)
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям в зависимости от категории абонентов.
Физические лица при потреблении электроэнергии для коммунально-бытовых нужд на напряжение 0,4 кВт будут платить:
500 рублей за 1 кВт — свыше 10 и не более 20 кВт;
800 рублей за 1 кВт — свыше 20 и не более 63 кВт;
2000 рублей за 1 кВт — свыше 63 кВт.
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, будут платить:
600 рублей за 1 кВт — свыше 10 и не более 20 кВт;
1 000 рублей за 1 кВт — свыше 20 и не более 63 кВт;
2 000 рублей за 1 кВт — свыше 63 кВт.
Физические лица при присоединении электроустановок на напряжение свыше 6 кВт будут платить 1 000 рублей за 1 кВт — не более 63 кВт.
физические лица, которые впервые присоединяют электроустановки;
физические лица, которые занимаются предпринимательством с использованием выносных торговых объектов по разрешению местной администрации с мая по сентябрь включительно.
Коэффициент 0,5, понижающий тариф, вводится для:
органов госвласти и госуправления,
некоммерческих организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством.