https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/kabmin-abkhazii-utverdil-novye-tarify-na-prisoedinenie-elektroustanovok-k-elektrosetyam-1051657066.html

Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям

Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям в зависимости от категории абонентов. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-11T16:00+0300

2024-07-11T16:00+0300

2024-07-11T17:49+0300

энергетическая отрасль абхазии

электроснабжение

абхазия

кабмин абхазии

экономика

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям в зависимости от категории абонентов. Физические лица при потреблении электроэнергии для коммунально-бытовых нужд на напряжение 0,4 кВт будут платить: Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, будут платить: Физические лица при присоединении электроустановок на напряжение свыше 6 кВт будут платить 1 000 рублей за 1 кВт — не более 63 кВт. Освобождаются от платы: Коэффициент 0,5, понижающий тариф, вводится для:

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электроснабжение, абхазия, кабмин абхазии, экономика