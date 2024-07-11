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Кабмин утвердил порядок госрегистрации документов стратегического планирования
Кабмин утвердил порядок госрегистрации документов стратегического планирования
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил порядок госрегистрации и ведения реестра документов стратегического планирования. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил порядок госрегистрации и ведения реестра документов стратегического планирования. Постановлением определены: Проекты документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Кабмина Абхазии, будут представляться для общественного обсуждения. Постановление, устанавливающее порядок и сроки обсуждения, приняло правительство республики. Оно коснется следующих документов:
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Кабмин утвердил порядок госрегистрации документов стратегического планирования
11:30 11.07.2024 (обновлено: 13:12 11.07.2024)
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил порядок госрегистрации и ведения реестра документов стратегического планирования.
Постановлением определены:
правила и сроки госрегистрации документов, которую ведет Министерство экономики;
требования к ведению реестра на бумажных и электронных носителях с использованием цифровых систем при соблюдении требований законодательства о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
Проекты документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Кабмина Абхазии, будут представляться для общественного обсуждения.
Постановление, устанавливающее порядок и сроки обсуждения, приняло правительство республики. Оно коснется следующих документов:
Проект прогноза социально-экономического развития Абхазии на долгосрочный период.
Проект прогноза социально-экономического развития Абхазии на среднесрочный период.
Проект основных направлений деятельности Кабинета министров.
Проекты схем территориального планирования Абхазии.
Проекты отраслевых документов стратегического планирования Абхазии по вопросам, находящимся в ведении Кабинета министров.