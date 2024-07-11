https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/kabmin-utverdil-poryadok-gosregistratsii-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya---1051650508.html

Кабмин утвердил порядок госрегистрации документов стратегического планирования

Кабмин утвердил порядок госрегистрации документов стратегического планирования

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил порядок госрегистрации и ведения реестра документов стратегического планирования. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

кабмин абхазии

абхазия

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил порядок госрегистрации и ведения реестра документов стратегического планирования. Постановлением определены: Проекты документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Кабмина Абхазии, будут представляться для общественного обсуждения. Постановление, устанавливающее порядок и сроки обсуждения, приняло правительство республики. Оно коснется следующих документов:

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